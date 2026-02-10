Toni Freixa: "Si la oposición a Laporta une fuerzas sin compartir ideas, estará confundiendo estas elecciones con un voto de censura"

Si hay alguna voz autorizada para analizar el panorama electoral en el FC Barcelona es Toni Freixa Martí (Barcelona, 1968). Acumula más de dos décadas, desde que acompañó a Joan Laporta en su primer mandato, en la órbita del club blaugrana. Tras formar parte del proyecto de 'Jan' primero y del de Sandro Rosell después, fue candidato en los comicios culés de 2015 y 2021, en los que recibió 1.750 y 4.769 votos, respectivamente. En SPORT iniciamos la sección 'Cinco preguntas' sobre las elecciones del 15 de marzo de 2026 con él como protagonista.

¿Por qué no se presenta a las elecciones del Barça?

No me presento como los 130.000 socios que no lo hacen. Ahora mismo no tengo la motivación de liderar una candidatura teniendo en cuenta cómo está el club y mis circunstancias personales. No hay ninguna explicación concreta ni un motivo claro, simplemente estoy centrado en otras cuestiones ahora mismo. Lo que es excepcional es presentarse, no al revés.

¿Cree que las elecciones se celebran en el mejor momento posible para la estabilidad del Barça?

Sí. Además, es una convocatoria enmarcada en los plazos marcados por los estatutos del club. La fecha es tan perfectamente válida como cualquier otra que estuviera entre el 15 de marzo y el 15 de junio.

¿Te gustaría que Laporta ganara las elecciones?

La propuesta del señor Laporta es tan válida como la de cualquier otro candidato que consiga el apoyo necesario de la masa social para superar el corte de firmas. Es demasiado pronto para sacar conclusiones y responder a esto ahora mismo.

¿Qué ha sido lo que más le ha gustado del mandato de Laporta? ¿Y lo que menos?

Me ha gustado el talante de darle, a una situación muy complicada, una visión optimista, positiva y atrevida que creo que se ha contagiado en todos los ámbitos. El Barça estaba en un contexto muy delicado y ha sabido salir adelante deportivamente sin ninguna duda y también patrimonialmente por el hecho de reformar el estadio en la situación en la que se encontraba el club. Económicamente, también se ha trabajado bien en algunos aspectos, aunque en otros, no tanto. Sobre lo que menos me ha gustado, sinceramente, no me ha gustado todo y seguro que hay cosas que se podrían haber hecho mejor, pero no quiero destacar nada porque no ha habido nada significativamente negativo como para remarcarlo.

¿Sería una buena noticia que la oposición uniera fuerzas?

Creo que unir fuerzas con la única justificación de que individualmente uno no la tiene debilita la idea. Si te juntas con alguien, debes hacerlo con la gente con la que compartes posicionamiento, no para ir contra nadie. Si la oposición se junta, estará confundiendo estas elecciones con un voto de censura. Y no lo es. Son unas elecciones donde cualquier socio que se quiera presentar debe tener una propuesta y explicarla.