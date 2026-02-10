Balam Agriculture, empresa líder en la transformación integral de explotaciones agrícolas, se suma como patrocinador a la Clásica Jaén Paraíso Interior, una de las pruebas ciclistas más singulares del calendario internacional por su estrecha vinculación con el olivar y el paisaje del Aceite de Oliva Virgen Extra.

La carrera, que discurre por los emblemáticos Caminos de Olivos jiennenses y proyecta la imagen de la provincia a nivel mundial, representa un escenario natural para una compañía que trabaja en la transformación del campo desde el conocimiento y la planificación a largo plazo.

“La Clásica representa muy bien lo que es Jaén hoy: territorio, identidad, esfuerzo y proyección de futuro. En BALAM trabajamos precisamente desde esa idea de evolución con raíces, como ocurre con Sultana, una variedad que parte de Picual seña de identidad del olivar jiennense y que nace del conocimiento acumulado y de la investigación aplicada para responder a los retos actuales del agricultor”, explica Daniel Marfil, director de Marketing y Comunicación de Balam Agriculture. “El futuro del olivar pasa por la modernización, siempre que sea posible, y ahí es donde Balam debe estar”.

Desde la compañía subrayan que esta alianza responde a una apuesta estratégica por Jaén como territorio clave para el desarrollo del sector oleícola. Balam Agriculture ya trabaja en la provincia y aspira a ampliar progresivamente su presencia acompañando a los agricultores en procesos de modernización, siempre desde el respeto a la tradición y a la realidad de cada explotación.

“La tradición no es inmovilismo, es conocimiento acumulado. Modernizar no es sustituir, sino garantizar que el campo siga siendo viable en el futuro”, señala Marfil, quien destaca la importancia de producir mejor, con criterios de sostenibilidad económica, social y medioambiental.

Definidos por la organización de la prueba como “los auténticos gregarios del olivar”, en Balam se sienten identificados con ese papel de acompañamiento a largo plazo. “Nuestro éxito es que al agricultor le vaya bien. Ese trabajo constante y muchas veces poco visible es el que realmente sostiene al sector”, concluye.

Sobre BALAM Agriculture

Balam Agriculture es líder en la transformación integral de explotaciones agrícolas, con alta especialización en cultivos de alta densidad como el olivar y más de 175.000 hectáreas plantadas y gestionadas. Su enfoque combina innovación y sostenibilidad, impulsando programas de mejora genética, la obtención de nuevas variedades como Sultana, e incorporando nuevas tecnologías y técnicas avanzadas de manejo. Con sedes en España y Portugal, además de cuatro centros de innovación de referencia, ofrece un servicio completo que abarca desde el diseño del proyecto y la instalación del riego hasta la plantación, la poda y la recolección mecanizada, además de soluciones para la sanidad y nutrición vegetal.