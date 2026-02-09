La Vuelta a Andalucía vuelve a las carreteras con un marcado sabor cordobés

El auditorio malagueño Edgar Neville acogió este lunes la presentación de la Vuelta a Andalucía, una prueba que tendrá lugar entre los días 18 y 22 de este mes. El gran evento del ciclismo andaluz tendrá un marcado sabor cordobés, pues las dos últimas etapas pasarán por la provincia. El día 21 habrá una jornada ciclista con salida en Montoro y meta en Pozoblanco. Al día siguiente concluirá la ronda andaluza con una etapa con salida en La Roda de Andalucía y final en Lucena.

Las tres primeras etapas

La etapa Benahavís-Pizarra abrirá la carrera el próximo día 18. Será una jornada de 163 kilómetros que transcurrirá por la provincia de Málaga con dos puertos, el Madroño y el Viento. La segunda etapa, de 138 kilómetros, comenzará en la Axarquía, concretamente en Torrox, y finalizará en la localidad granadina de Otura. El exigente Puerto de la Cabra, de primera categoría, aunque lejos de la meta, marcará el desarrollo de la jornada.

La provincia de Jaén recibirá a los ciclistas en la tercera jornada competitiva, con salida en la propia capital jienense y meta en Lopera. Unos duros 180 kilómetros tendrán que cubrir los ciclistas, con pasos por los puertos de Tercera Santa Ana y Peñallana.

La cuarta etapa: Montoro-Pozoblanco

La carrera entrará en la provincia cordobesa el sábado día 21. Los corredores iniciarán en Montoro una jornada de 166 kilómetros. Posteriormente pasarán por el Alto de Españares, de segunda categoría, como dificultad más exigente. Durante la jornada llegará el denominado Kilómetro de Oro, que permitirá a los participantes bonificar segundos en la general, como ya sucediera con éxito por primera vez en la pasada edición. La carrera pasará por Venta del Charco, Cardeña, Villanueva de Córdoba, Torrecampo, Dos Torres, El Guijo, Pedroche y Añora, antes de concluir en Pozoblanco. La capital del Valle de Los Pedroches repetirá como sede de un final de etapa con respecto a la pasada edición.

La quinta etapa: La Roda-Lucena

La Ruta del Sol concluirá el día 22 con 167 kilómetros entre La Roda de Andalucía (Sevilla) y Lucena. El pelotón atravesará las localidades cordobesas de Puente Genil, Montalbán, La Rambla, Fernán Núñez, Montilla, Aguilar de la Frontera y Monturque, antes de llegar a la ciudad lucentina. Los ciclistas subirán dos veces al Alto de la Primera Cruz antes de acabar en el centro de Lucena.