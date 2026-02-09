El Navial alevín amplía a doce años su reinado en el Campeonato de Andalucía

El Navial sigue sin tener rivales en la categoría alevín. Ganador durante cinco años seguidos en el Campeonato de España, en Andalucía tampoco tiene rival. Los nadadores del club de Vista Alegre vencieron en esta ocasión en el Campeonato de Andalucía de invierno, un título que lograron por duodécimo año seguido. La representación provincial la completaron los clubes Natación Córdoba, Montilla, Villarrense, Palma del Río y Montoro.

El Navial se impuso en la tabla conjunta de Cádiz con 1.569,5 puntos, 39,5 más que el segundo, el Mairena. También vencieron en la categoría femenina, siendo segundos en la masculina, completando de esta forma una magnífica actuación.

La cosecha de medallas

El club cordobés obtuvo 22 medallas, seis de ellas de oro. Martín Ríos, Noa Méndez y Antonio José Ruiz, que consiguió el premio a la mejor masculina de 13 años, obtuvieron títulos individuales. También subieron al podio Paula Berlanga, Lola López, Nacho Santos, David Rubiano y Lola Martínez.