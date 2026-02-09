Atletismo | Carreras populares
El circuito provincial de carreras populares ya está listo: consulta el calendario con sus 59 pruebas
Un total de 46 de las carreras programadas este año tendrán lugar en localidades de la provincia
El calendario del circuito provincial de carreras populares ya está listo. La sede de la Diputación acogió el acto de presentación de un programa que cuenta con 59 carreras, 13 en la ciudad de Córdoba y 46 repartidas entre 45 localidades de la provincia.
A la puesta de largo del circuito acudieron el diputado de Deportes, Antonio Martín, la presidenta del Imdeco de Córdoba, Marián Aguilar, el presidente de la Federación Andaluza de Atletismo, Enrique López Cuenca, y el director técnico del Trotasierra y del propio circuito, Miguel Ángel Aguilera.
De las 59 carreras previstas, 24 son de larga distancia (más de 10 kilómetros) y 35 cortas (menos de 10 kilómetros). La edición del 2025 contó con 400 inscritos en los diversos ránkings establecidos, lo que conllevó un crecimiento del 150 por ciento con respecto al 2024.
Pedroche entra en el circuito
Una de las novedades de este año ha sido la incorporación de la carrera popular solidaria Rubén Díaz de Pedroche. Mientras, no continuará en el circuito la Subida a Las Ermitas. El circuito provincial arrancó el pasado 1 de febrero con la Media Maratón Villa de Puente Genil. La última carrera, la San Silvestre Cordobesa, llegará el 31 de diciembre.
Entre las carreras más destacadas previstas se encuentran la Media Maratón de Lucena, Media Maratón Espiel-Belmez, Nocturna Trotacalles, Media Maratón Córdoba-Almodóvar, Ruta de la Miel de Hornachuelos y la CP Ciudad de Aguilar. Todavía está pendiente de fecha rl Cross Nacional Comarca de Los Pedroches, una de las carreras con más tradición del circuito. El plazo de inscripción en los diversos rankings estará abierto hasta el próximo 31 de marzo en la página web del circuito.
Antonio Martín: "Promueve la práctica deportiva en igualdad"
El delegado de Deportes de la institución provincial, Antonio Martín, subrayó que "este circuito promueve la práctica deportiva en igualdad, tanto en cuanto al género como por la participación de personas con diferentes capacidades y de distintas edades", señaló el político palmeño.
El delegado de Deportes enfatizó que el circuito "es una oportunidad para poner en valor el patrimonio de los municipios en los que se llevarán a cabo las pruebas y atraer a un mayor número de visitantes".
La gran cita atlética de Lucena
Una de las citas más esperadas del año llegará el fin de semana del 7 y 8 de marzo en Lucena. La localidad lucentina acogerá en dos días dos pruebas que ya cuentan con más de 3.000 inscritos, una cifra nunca vista hasta ahora en una localidad de la provincia. De esta forma superará los 1.700 dorsales vendidos en Hornachuelos en la pasada edición de la Ruta de la Miel.
Al día siguiente llegarán las dos carreras absolutas, el 10K (10.000 metros en ruta) y la habitual media maratón (21,097 kilómetros), que en esta ocasión alcanzará la duodécima edición. Los organizadores ya agotaron hace más de dos semanas el cupo de 1.500 inscritos fijado para los dos pruebas absolutas, lo que demuestra la expectación que ha creado.
Las cifras del circuito en 2025
El circuito provincial concluyó en el 2025 con 54 carreras celebradas. La participación total se fue hasta los 22.715 corredores, a una media de 420,6 por prueba. La participación femenina significó un 31,6% sobre el total. El crecimiento con respecto a la edición del 2024 fue del 12,2%. Las cifras positivas demuestran que las carreras populares gozan de una excelente salud.
La Nocturna Trotacalles lideró el ránking de las carreras del pasado año por el número de participantes, ya que la acabaron 2.181 atletas, seguida de la San Silvestre Cordobesa (1.524) y de la Ruta de la Miel (1.435).
Con el circuito provincial del 2026 en marcha, los organizadores ya están preparando la gala de premios a los mejores del 2025. El acto tendrá lugar el próximo 14 de febrero a las 11.00 horas en la sede de la Diputación Provincial. La gala estaba programada para el día 7 pero fue aplazada debido al mal tiempo, ya que muchos de los atletas premiados no viven en la ciudad de Córdoba.
El calendario completo:
01/02 Media Maratón Villa de Puente Genil
15/02 CP Trinitarios Memorial Adolfo Rivera
28/02 Milla Ciudad de Córdoba Culdecor
07/03 CP Villafranca de Córdoba
07/03 Carreras de Menores de Lucena
08/03 Media Maratón de Lucena
14/03 Meeting Cross Baena Ciudad del Olivar y el Aceite
15/03 CP Puente Romano
21/03 Media Maratón Espiel-Belmez
22/03 Benéfica Fuente Palmera
18/04 CP Ochavillo del Río
19/04 Carrera 10K Los Califas
25/04 Cross Popular de Primavera (La Rambla)
26/04 Milla de Nueva Carteya
10/05 María Auxiliadora Memorial Kiko Pastor
17/05 San Isidro Running Posadas
22/05 Villa de Pedro Abad
06/06 Nocturna Trotacalles
13/06 Nocturna Ciudad de Montoro
14/06 Go Fit Córdoba Memorial Carlos Gallardo
20/06 Urbana Villa del Río
27/06 Nocturna de Montalbán Memorial Antonio Segovia Parra
04/07 Nocturna de Algallarín
10/07 Pozoblanco Corre de Noche
11/07 CP Encinas Reales
17/07 Antonio Romero El Viso
01/08 Villa de Belalcázar
08/08 Ciudad de Hinojosa
14/08 Solidaria Rubén Díaz Valiente (Pedroche)
22/08 Nocturna de Monturque Memorial Raúl Llamas López
22/08 Villa de Adamuz
29/08 Arquitectura del Sol (Bujalance)
05/09 Nocturna La Vendimia (Moriles)
12/09 María Auxiliadora de Montilla
12/09 Subida a la Torre de El Carpio
20/09 La Alameda (San Sebastián de los Ballesteros)
26/09 Nocturna La Fuensanta
27/09 Media Maratón Córdoba-Almodóvar
03/10 Carrera de la Mujer Por la Igualdad
04/10 Ruta del Aceite (La Victoria)
11/10 Memorial Joaquín Sánchez de La Carlota
12/10 Legua Villa de Fernán Núñez
18/10 Ruta de la Miel de Hornachuelos
24/10 Nocturna Running Alcolea
25/10 Peñarroya-Pueblonuevo Memorial Juan Gabriel García Guisado
25/10 Ciudad de Aguilar
01/11 Subida Pedestre al Santuario Virgen de la Sierra
08/11 Mellaria Fuente Obejuna
09/11 10K Castro del Río Villa Cervantina
14/11 Torrecampo
15/11 Lechón Cross de Cardeña
15/11 Running Series Aje Córdoba
23/11 Cañada Real Soriana
28/11 El Kilo de Benamejí
06/12 CP Palma del Río
07/12 Rute en Navidad
12/12 Cross El Hecho (Guadalcázar)
31/12 San Silvestre Cordobesa
Pendiente de fecha – Cross Nacional Comarca de Los Pedroches
- Seis detenidos por un apuñalamiento mortal este domingo en el Sector Sur
- El Ayuntamiento de Córdoba reabre el Puente Romano tras comprobar que no hay afección en la estructura
- «El temporal que vivimos se debe a los ciclos naturales que se repiten cada 15 años»
- Dos barrios de Córdoba se reparten el segundo premio de la Lotería Nacional
- La subdelegada del Gobierno en Palma del Río: 'Todo lo que caiga hoy provocará una subida rápida del río
- Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.733 metros cúbicos
- El restaurante de tres plantas que abrirá en la plaza de la Corredera da un nuevo paso
- Última hora del temporal en Córdoba y Andalucía, en directo | El regreso de los desalojados tras las inundaciones, el nivel del río Guadalquivir y el comienzo de la recuperación de la normalidad