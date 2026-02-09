El circuito provincial de carreras populares ya está listo: consulta el calendario con sus 59 pruebas

El calendario del circuito provincial de carreras populares ya está listo. La sede de la Diputación acogió el acto de presentación de un programa que cuenta con 59 carreras, 13 en la ciudad de Córdoba y 46 repartidas entre 45 localidades de la provincia.

A la puesta de largo del circuito acudieron el diputado de Deportes, Antonio Martín, la presidenta del Imdeco de Córdoba, Marián Aguilar, el presidente de la Federación Andaluza de Atletismo, Enrique López Cuenca, y el director técnico del Trotasierra y del propio circuito, Miguel Ángel Aguilera.

De las 59 carreras previstas, 24 son de larga distancia (más de 10 kilómetros) y 35 cortas (menos de 10 kilómetros). La edición del 2025 contó con 400 inscritos en los diversos ránkings establecidos, lo que conllevó un crecimiento del 150 por ciento con respecto al 2024.

Pedroche entra en el circuito

Una de las novedades de este año ha sido la incorporación de la carrera popular solidaria Rubén Díaz de Pedroche. Mientras, no continuará en el circuito la Subida a Las Ermitas. El circuito provincial arrancó el pasado 1 de febrero con la Media Maratón Villa de Puente Genil. La última carrera, la San Silvestre Cordobesa, llegará el 31 de diciembre.

Entre las carreras más destacadas previstas se encuentran la Media Maratón de Lucena, Media Maratón Espiel-Belmez, Nocturna Trotacalles, Media Maratón Córdoba-Almodóvar, Ruta de la Miel de Hornachuelos y la CP Ciudad de Aguilar. Todavía está pendiente de fecha rl Cross Nacional Comarca de Los Pedroches, una de las carreras con más tradición del circuito. El plazo de inscripción en los diversos rankings estará abierto hasta el próximo 31 de marzo en la página web del circuito.

Antonio Martín: "Promueve la práctica deportiva en igualdad"

El delegado de Deportes de la institución provincial, Antonio Martín, subrayó que "este circuito promueve la práctica deportiva en igualdad, tanto en cuanto al género como por la participación de personas con diferentes capacidades y de distintas edades", señaló el político palmeño.

El delegado de Deportes enfatizó que el circuito "es una oportunidad para poner en valor el patrimonio de los municipios en los que se llevarán a cabo las pruebas y atraer a un mayor número de visitantes".

La gran cita atlética de Lucena

Una de las citas más esperadas del año llegará el fin de semana del 7 y 8 de marzo en Lucena. La localidad lucentina acogerá en dos días dos pruebas que ya cuentan con más de 3.000 inscritos, una cifra nunca vista hasta ahora en una localidad de la provincia. De esta forma superará los 1.700 dorsales vendidos en Hornachuelos en la pasada edición de la Ruta de la Miel.

Al día siguiente llegarán las dos carreras absolutas, el 10K (10.000 metros en ruta) y la habitual media maratón (21,097 kilómetros), que en esta ocasión alcanzará la duodécima edición. Los organizadores ya agotaron hace más de dos semanas el cupo de 1.500 inscritos fijado para los dos pruebas absolutas, lo que demuestra la expectación que ha creado.

Las cifras del circuito en 2025

El circuito provincial concluyó en el 2025 con 54 carreras celebradas. La participación total se fue hasta los 22.715 corredores, a una media de 420,6 por prueba. La participación femenina significó un 31,6% sobre el total. El crecimiento con respecto a la edición del 2024 fue del 12,2%. Las cifras positivas demuestran que las carreras populares gozan de una excelente salud.

La Nocturna Trotacalles lideró el ránking de las carreras del pasado año por el número de participantes, ya que la acabaron 2.181 atletas, seguida de la San Silvestre Cordobesa (1.524) y de la Ruta de la Miel (1.435).

Con el circuito provincial del 2026 en marcha, los organizadores ya están preparando la gala de premios a los mejores del 2025. El acto tendrá lugar el próximo 14 de febrero a las 11.00 horas en la sede de la Diputación Provincial. La gala estaba programada para el día 7 pero fue aplazada debido al mal tiempo, ya que muchos de los atletas premiados no viven en la ciudad de Córdoba.

El calendario completo:

01/02 Media Maratón Villa de Puente Genil

15/02 CP Trinitarios Memorial Adolfo Rivera

28/02 Milla Ciudad de Córdoba Culdecor

07/03 CP Villafranca de Córdoba

07/03 Carreras de Menores de Lucena

08/03 Media Maratón de Lucena

14/03 Meeting Cross Baena Ciudad del Olivar y el Aceite

15/03 CP Puente Romano

21/03 Media Maratón Espiel-Belmez

22/03 Benéfica Fuente Palmera

18/04 CP Ochavillo del Río

19/04 Carrera 10K Los Califas

25/04 Cross Popular de Primavera (La Rambla)

26/04 Milla de Nueva Carteya

10/05 María Auxiliadora Memorial Kiko Pastor

17/05 San Isidro Running Posadas

22/05 Villa de Pedro Abad

06/06 Nocturna Trotacalles

13/06 Nocturna Ciudad de Montoro

14/06 Go Fit Córdoba Memorial Carlos Gallardo

20/06 Urbana Villa del Río

27/06 Nocturna de Montalbán Memorial Antonio Segovia Parra

04/07 Nocturna de Algallarín

10/07 Pozoblanco Corre de Noche

11/07 CP Encinas Reales

17/07 Antonio Romero El Viso

01/08 Villa de Belalcázar

08/08 Ciudad de Hinojosa

14/08 Solidaria Rubén Díaz Valiente (Pedroche)

22/08 Nocturna de Monturque Memorial Raúl Llamas López

22/08 Villa de Adamuz

29/08 Arquitectura del Sol (Bujalance)

05/09 Nocturna La Vendimia (Moriles)

12/09 María Auxiliadora de Montilla

12/09 Subida a la Torre de El Carpio

20/09 La Alameda (San Sebastián de los Ballesteros)

26/09 Nocturna La Fuensanta

27/09 Media Maratón Córdoba-Almodóvar

03/10 Carrera de la Mujer Por la Igualdad

04/10 Ruta del Aceite (La Victoria)

11/10 Memorial Joaquín Sánchez de La Carlota

12/10 Legua Villa de Fernán Núñez

18/10 Ruta de la Miel de Hornachuelos

24/10 Nocturna Running Alcolea

25/10 Peñarroya-Pueblonuevo Memorial Juan Gabriel García Guisado

25/10 Ciudad de Aguilar

01/11 Subida Pedestre al Santuario Virgen de la Sierra

08/11 Mellaria Fuente Obejuna

09/11 10K Castro del Río Villa Cervantina

14/11 Torrecampo

15/11 Lechón Cross de Cardeña

15/11 Running Series Aje Córdoba

23/11 Cañada Real Soriana

28/11 El Kilo de Benamejí

06/12 CP Palma del Río

07/12 Rute en Navidad

12/12 Cross El Hecho (Guadalcázar)

31/12 San Silvestre Cordobesa

Pendiente de fecha – Cross Nacional Comarca de Los Pedroches