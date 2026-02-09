Álvaro de Hita: los 30 años de carrera de un símbolo del Cajasol Ángel Ximénez

El Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil regresó este domingo a la competición en la Asobal de balonmano. Lo hizo con la presencia del portero manchego Álvaro de Hita. El actual guardameta del club pontano es un referente del balonmano nacional, ya que acaba de cumplir 30 años desde su estreno en la máxima categoría, en la que ha estado durante 19 temporadas y ha jugado más de 500 encuentros.

El portero más veterano de la Asobal -cumplirá 49 años el 16 de febrero- debutó en la máxima categoría el 20 de enero de 1996. Su estreno llegó con 18 años y 11 meses en el duelo Portland San Antonio-Ciudad Real, ya que entonces pertenecía al club de Castilla La Mancha. Con un empate a 23 tantos concluyó aquel choque.

Sus inicios en el BM Ciudad Real

De Hita estuvo hasta 1999 en el Ciudad Real, un club que vivió su mejor época entre los años 2003 y 2010, en los que ganó más de 20 títulos nacionales e internacionales, hasta su desaparición en el 2011.

"De aquel Álvaro, de ese joven Álvaro de dieciocho años que apenas comenzaba en este mundo, recuerdo admiración por lo que tenía alrededor, por llegar a una liga como la Asobal, que la veía de pequeño y ver a tantos grandes jugadores, me sorprendía. Yo pedía autógrafos. Ni mucho menos pensaba que esto iba a ser mi vida", recuerda.

De Hita pasó posteriormente seis años en el Prasa Pozoblanco, en dos etapas (2002-2007 y 2008-2009), a las órdenes de Rafa Moreno, actual entrenador del Adesal, y Paco Castillo, precisamente el presidente del club de La Fuensanta. Era la época en la que los vallesanos luchaban en la División de Honor Plata por regresar a la Asobal, división en la que militaron en la campaña 96-97.

Rafa Moreno: "En Puente Genil fichan pero siempre acaba jugando De Hita"

Moreno señala sobre De Hita que "era un gran compañero, una excelente persona y un portero intuitivo. Se le veía que iba a tener una larga trayectoria. Ya se ha visto en Puente Genil que no paran de fichar porteros pero que al final siempre acaba jugado De Hita".

De Hita jugó con el Prasa aquella fase de ascenso a la Asobal de Guadalajara (2009), en la que el Prasa buscó sin suerte el regreso a la élite.

El portero manchego volvió a la Asobal en la campaña 10-11 en las filas del Ciudad Encantada Cuenca, equipo con el que jugó durante cuatro intensas campañas, en las que los conquenses lucharon por una plaza europea.

De Hita festeja una parada en 2009 con el Prasa Pozoblanco. / Rafa Sánchez

La llegada a Puente Genil

La llegada a Puente Genil tuvo lugar en el verano del 2014. Desde entonces ha acumulado más de 300 partidos con los pontanos a lo largo de doce temporadas. Asentado en Puente Genil, De Hita reconoce que se siente "un pontanés más".

El veterano portero no ve más fórmula para mantenerse tantos años en activo que "la ilusión, pues esa ilusión que tenía entonces se transforma en muchas cosas, pero sigue siendo ilusión. Poder jugar partidos, estar en competición, seguir en la élite. Cada día es una ilusión nueva y cada partido es diferente, cada año, cada temporada… Es lo que yo considero como fórmula o secreto".

El jugador de 48 años ha vivido los éxitos de los últimos años del Cajasol Ángel Ximénez, sobre todo las clasificaciones para las fases finales de la Copa del Rey y los títulos en la Copa de Andalucía.

Lo mejor del balonmano

Sin embargo, lo mejor del balonmano en todos estos años ha sido para él "haber conocido a tanta gente, a tanto mítico del balonmano y sobre todo, disfrutar de este maravilloso deporte que a mí me ha dado la vida. Me he dedicado a esto y el balonmano me lo ha dado todo, así que le estoy muy agradecido por todo ello".

Álvaro de Hita se ha convertido con el tiempo en un símbolo del balonmano en Puente Genil. Cada parada, cada celebración a la hora de evitar un gol, la celebra como si fuera la primera, se palpa que juega con la ilusión de un juvenil.

Esta temporada, en un partido del Cajasol Ángel Ximénez. / BM PUENTE GENIL

Los consejos a las nuevas generaciones

Los chicos de la cantera lo miran como un ídolo a seguir. Precisamente a ellos les dice que "para mí el balonmano es único, cosa que creo que los chavales deberían valorar, saber lo que tienen, que juegas a un deporte que amas, un deporte que te gusta y que has estado practicando desde pequeño. Tienes que disfrutarlo al máximo porque es lo mejor que te queda, disfrutar del balonmano y encima con amigos. ¿Quién no querría estar así? Yo he tenido la suerte de hacerlo, han pasado muchos compañeros y amigos por mi vida y le estoy muy agradecido al balonmano por ello. Esa es la historia de mi vida en el balonmano, así que mi consejo es que disfruten, que le pongan ilusión y empeño porque si se quiere, se puede. Es verdad que no todo el mundo llega a la cima, a la élite, pero no estar en la élite no significa no disfrutar. El balonmano se disfruta estés donde estés".

Sus próximos sueños

Sus próximos anhelos son "salvar al equipo en la Asobal. También deseo seguir disfrutando del balonmano, porque si no lo disfrutas, evidentemente no puedes jugar, y que el equipo tenga éxitos y no le falte ilusión".