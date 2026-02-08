El Salerm Puente Genil vuelve a tropezar lejos del Polinario y cae por la mínima en Melilla

El Salerm Puente Genil regresó de vacío de su visita a la UD Melilla tras caer por la mínima. Un solitario tanto desde los once metros en la primera mitad fue suficiente para desnivelar la balanza y condenar a los rojillos, que volvieron a acusar sus dificultades lejos del Manuel Polinario pese a mantenerse vivos hasta el final y pelear hasta los últimos instantes por un empate que no llegó.

El penalti que cambió el guion

El choque comenzó con intensidad y con los locales tratando de imponer su ritmo desde el inicio. Apenas se habían cumplido siete minutos cuando Benito del Valle tuvo que emplearse a fondo para evitar el primero del Melilla. Un potente cabezazo de Mati tras centro lateral obligó al guardameta visitante a firmar una intervención de mucho mérito, atrapando el balón con seguridad y manteniendo el empate.

Los de Álvaro Cejudo trataron de responder con orden y paciencia, buscando sus opciones a través de transiciones rápidas. Sin embargo, el conjunto norteafricano mantenía una mayor presencia en campo contrario. En el 17, Óscar Lorenzo probó fortuna con un disparo que se marchó alto, en otra aproximación peligrosa de los locales. El partido avanzaba con igualdad en el marcador, aunque con la sensación de que el Melilla estaba más cómodo sobre el césped.

Con el paso de los minutos el duelo se fue equilibrando y el Salerm logró sacudirse parte del dominio inicial. Sin embargo, cuando el descanso se acercaba llegó la acción que acabaría siendo decisiva. En el minuto 39, el colegiado señaló penalti a favor del Melilla tras una acción dentro del área. Julio Iglesias asumió la responsabilidad desde los once metros y transformó la pena máxima con seguridad, adelantando a los suyos. El tanto obligó a los pontanenses a remar contracorriente. Los pontaneses trataron de reaccionar antes del intermedio, pero sin encontrar claridad en los últimos metros.

Intentos sin acierto

Tras la reanudación, el Salerm dio un paso adelante en busca del empate. El equipo ganó metros y trató de instalarse en campo rival, aunque se encontró con un Melilla ordenado y muy sólido en defensa. Cada intento rojillo era respondido con concentración por parte del conjunto local, que defendía su ventaja con criterio.

Los norteafricanos, además, no renunciaron al ataque y siguieron generando aproximaciones. En el minuto 73, Ayala estuvo cerca de ampliar la renta con un cabezazo que se marchó fuera tras un saque de esquina, en una acción que pudo sentenciar el encuentro. El aviso mantuvo en alerta a un Salerm que continuaba buscando su oportunidad.

En el tramo final, el partido se tensó aún más. La expulsión de Pedro en el minuto 90 dejó a los pontanenses con un jugador menos en los últimos instantes, complicando cualquier intento de reacción. Sin tiempo para más, el pitido final confirmó la derrota por la mínima.

Una asignatura pendiente fuera de casa

Esta derrota volvió a poner de manifiesto las dificultades del Salerm Puente Genil lejos del Manuel Polinario. El equipo compitió, se mantuvo vivo durante todo el partido y mostró orden en muchos momentos, pero volvió a faltarle contundencia en las áreas. Un penalti en la primera mitad marcó el destino de un choque en el que los rojillos pelearon hasta el final sin obtener premio.