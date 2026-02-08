El Rally Sierra Morena cambia a Vallellano la ubicación del tramo urbano

El Rally de Andalucía - Sierra Morena - Córdoba Patrimonio de la Humanidad ya empieza a desgranar las novedades para esta 43ª edición, en la que repite como prueba puntuable, tanto para el Campeonato Europeo de Rallies FIA como para el Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER). Una de las novedades es el cambio de ubicación del tramo urbano, que será una vez más con el que arranque la acción. La prueba hay que recordar que tendrá lugar del 17 al 19 de abril.

En 2025, la Avenida República Argentina, que hace años recuperaba el esplendor de ser el escenario de la salida inaugural de la prueba, tenía el honor de albergar el tramo urbano con el que se daba el pistoletazo de salida a la prueba. Para esta edición, este honor lo tendrá la cercana Avenida Vallellano, comenzando en la Glorieta Media Luna - un recorrido que presenta varias ventajas importantes con respecto al visto en la edición anterior.

Tramo urbano del Rally Sierra Morena del 2025. / Bruno Penas

El primero de ellos es el ancho de la propia avenida. Esto es clave dado que, por un lado, es posible acoger a una mayor cantidad de público, esperándose una afluencia de espectadores aún mayor de la que vivida en 2025. Además, al haber más espacio disponible, el Automóvil Club de Córdoba podrá realizar una organización con mayores márgenes de seguridad. Con esto, será posible, dentro de los estándares de seguridad que exige ser prueba del FIA ERC, organizar un tramo con una velocidad media más elevada que guste más a los espectadores que se desplacen hacia la Avenida Vallellano. La otra ventaja es a nivel organizativo, dado que los coches entrarán por un punto y saldrán por uno distinto, en lugar de entrar y salir por el mismo punto del recorrido. De esta manera, se podrá agilizar la celebración de este tramo cronometrado.

El anuncio del recorrido

Los detalles de este tramo urbano en la Avenida Vallellano se darán a conocer, junto al resto del itinerario el próximo 24 de febrero. Cada vez queda menos para ese momento, en el que se publicarán todos y cada uno de los tramos de una edición que persigue ser aún mejor que el 2025, en el que se estableció un gran nivel organizativo y una prueba de lo más emocionante, tanto para los pilotos internacionales como los del apartado nacional - y, en conjunto, para toda la afición, sin los cuales esta fiesta de los rallies no sería tan especial.