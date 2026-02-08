Atletismo
La palmeña Marta Mohedo desafía a las rivales y a la climatología para ganar una plata en el Campeonato de España
La cordobesa sube al segundo escalón del podio en la pértiga del Nacional sub 23 de Sabadell
La atleta palmeña Marta Mohedo (Palmathlón) consiguió uno de los mayores éxitos de su carrera al alcanzar la medalla de plata en la pértiga del Campeonato de España sub 23. La cordobesa completó así una gran competición, en la que obtuvo una meritoria marca.
La palmeña subió al podio con un mejor salto de 3,77 metros, lo que la dejó en la tabla final solo por detrás de la castellonense Naira Pérez, ganadora con una marca de 4,30. La orensana Manuela Blanco completó el podio en la tercera posición con 3,72.
Tres medallas en la temporada de invierno
Mohedo desafió a un complicado viaje y a las rivales para ganar una prestigiosa medalla a nivel nacional. La palmeña de 20 años había sumado hasta ahora, en la actual temporada de invierno, sendos títulos andaluces en las categorías sub 23 y absoluta, por lo que ya atesora tres importantes medallas en la presente campaña.
