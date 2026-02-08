Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo borrascaMorenoBellidoEl tiempoImpacto de MartaJuan Antonio CarazoFP EmergenciasAndrés LoriteCarnavalEmbalses
instagramlinkedin

Atletismo

La palmeña Marta Mohedo desafía a las rivales y a la climatología para ganar una plata en el Campeonato de España

La cordobesa sube al segundo escalón del podio en la pértiga del Nacional sub 23 de Sabadell

Marta Mohedo realiza un salto.

Marta Mohedo realiza un salto. / CÓRDOBA

Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

La atleta palmeña Marta Mohedo (Palmathlón) consiguió uno de los mayores éxitos de su carrera al alcanzar la medalla de plata en la pértiga del Campeonato de España sub 23. La cordobesa completó así una gran competición, en la que obtuvo una meritoria marca.

La palmeña subió al podio con un mejor salto de 3,77 metros, lo que la dejó en la tabla final solo por detrás de la castellonense Naira Pérez, ganadora con una marca de 4,30. La orensana Manuela Blanco completó el podio en la tercera posición con 3,72.

Noticias relacionadas y más

Tres medallas en la temporada de invierno

Mohedo desafió a un complicado viaje y a las rivales para ganar una prestigiosa medalla a nivel nacional. La palmeña de 20 años había sumado hasta ahora, en la actual temporada de invierno, sendos títulos andaluces en las categorías sub 23 y absoluta, por lo que ya atesora tres importantes medallas en la presente campaña.

Marta Mohedo, con una medalla al cuello.

Marta Mohedo, con una medalla al cuello. / CÓRDOBA

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents