Nabil Ghilas, héroe y bandido en la temporada más loca del Córdoba CF en Primera

Cómo era aquel tipo. Un Córdoba CF que ascendió a Primera División con una suerte merecida después de más de cuatro décadas le contrató como hombre-gol para el curso 14-15, el de una vuelta a la élite que había enloquecido a toda la ciudad. Nabil Ghilas no decepcionó. Hizo exactamente lo que se podía esperar de él. Marcó goles –siete, el máximo realizador del equipo- y dio espectáculo, si entendemos el término como una capacidad innata para no pasar desapercibido. El argelino se peleaba con todos, ya fuera en el césped, en los despachos o donde fuera menester. Era un carácter volcánico, un explosivo con la mecha corta. Y estalló.

En El Arcángel se recuerdan los cánticos hirientes de los hinchas –con referencias a una conocida cadena americana de comida rápida- a propósito de su redondeada silueta, pero nadie le podrá quitar el honor de haber sido partícipe –y protagonista directo- en episodios que, por su escasez o significado, quedaron grabados en la retina de los cordobesistas. Al irascible Nabil seguramente no se le hizo justicia en aquellos tiempos convulsos, en los que lo malo parecía peor y una inercia de conformismo –aliñada en ciertos casos con una dosis de poca vergüenza- terminó contaminando a todo lo blanquiverde. La Liga de Primera tuvo para el Córdoba CF un tufo de pesadilla, pero el punta argelino no fue precisamente uno de los fantasmas que pasaron por la ribera del Guadalquivir sin dejar recuerdo.

Ghilas junto a Abel y Luso celebrando el 0-1 al Athletic en San Mamés en la 14-15 con el Córdoba CF. / Alfredo Aldai

Ghillas llega como estrella a un Córdoba efervescente

Nabil Ghilas (Marsella, 1990), con doble nacionalidad francesa y argelina, enseñó su potencial en la Liga portuguesa, donde una campaña tremendamente productiva en el Moreirense (16 goles) le valió el fichaje por uno de los grandes el país, el Oporto, donde sus números bajaron pero elevó su prestigio: fue con Argelia al Mundial de Brasil 2014. La entidad lusa fue receptiva a la petición del Córdoba CF, un desconocido en las grandes ligas europeas, para colocar a préstamo a un futbolista en el que había depositadas grandes expectativas.

En El Arcángel se encontró con un vestuario variopinto, con muchos cedidos y un puñado de veteranos que seguramente eran conscientes de que aquel año se les podía hacer largo. Una mezcla que nadie logró armonizar. Al entrenador del ascenso, Chapi Ferrer, lo despidieron a las nueve jornadas con el casillero de triunfos en blanco. Su sustituto, Miroslav Djukic, no dio con la tecla y con Ghilas el feeling fue nulo –, dejándole en una situación de ostracismo que cambió con la llegada del último inquilino del banquillo, José Antonio Romero, con el equipo en fase terminal y una cadena de actuaciones deplorables para finiquitar la temporada y abrir la desbandada.

Ghilas, con Campadabal, Krhin y Crespo detrás, en un partido del Córdoba CF en la Primera de la 14-15. / Jorge Zapata

¿Y qué hizo Ghilas? Pues no fue poca cosa. El Córdoba CF consiguió su primera victoria en Primera después de más de cuarenta años en un escenario noble, San Mamés, donde se impuso al Athletic de Bilbao por 0-1. Lo firmó Nabil. El club blanquiverde ganó su último partido de élite en El Arcángel ante el Granada (2-0), la noche de Reyes de 2015. Marcó el primero Nabil. En el partido más icónico, ante el Real Madrid, el equipo estaba fuera de la zona de descenso y logró oponer resistencia ante un rival desquiciado, en el que Cristiano Ronaldo fue expulsado. Al final, con penalti para el coloso, todo terminò con 1-2. Marcó Nabil. Su expediente global, con 7 dianas de blanquiverde, le sirvió para sostener su rango de futbolista de Primera. Sin embargo, su trayectoria no terminó nunca de despegar del todo.

El Levante le reclutó para que fuera ese 9 polivalente, luchador y con recursos que le permitiera lo que no logro el Córdoba. El experimento salió mal. Los granotas bajaron a Segunda y Ghilas no celebró ni un solo gol en veinte apariciones. Fue el fin de su aventura en España. El siguiente intento, en Turquía: frustración con el Gaziantepspor -8 dianas… y descenso- y un papel intrascendente en el Goztepe. Ya con 29, entendió que podía ser buena idea retornar al lugar en el que fue feliz, en el que un día comenzó todo. Un clásico de Portugal, el Vitoria de Setúbal, acabó siendo su destino. Hizo un par de golitos, poca cosa para un club que vivió la pérdida de la categoría. Era el quinto descenso de Nabil Ghilas en ocho temporadas como profesional.

Ghilas en su presentación con el Levante, de Primera, en la temporada 15-16. / JORGE RAMIREZ

Qué ha sido de Ghilas: en Francia, con los suyos… y jugando

Es difícil salir de la vida de futbolista. Hay quienes tienen la capacidad de cerrar la puerta y dejarlo todo atrás, reconstruyendo objetivos, rutinas y visión de futuro. No parece el caso de Nabil Ghilas, que después de dos años alejado del césped encontró un lugar en el que seguir conservando su pasión. Actualmente, con 35 años, juega en el SPC Berre, equipo que milita en la sexta división de Francia.

Allí comparte vestuario con su hermano Kamel, de 41 años, un trotamundos mediapunta que hizo escala en el Celta de Vigo y acabó hace casi una década su trayectoria profesional en Dubai. Completa el clan de los Ghilas el lateral derecho de 24 años Darik, sobrino de Nabil y Kamel. Siempre queda la familia.