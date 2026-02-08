Fútbol sala
El montoreño Cecilio se une a Bebe y Andresito en la nómina de cordobeses reyes de Europa de fútbol sala
El ala del Movistar Inter se ha convertido en el tercer jugador de la provincia que se proclama campeón continental de selecciones nacionales
El montoreño Cecilio ya es campeón de Europa absoluto de fútbol sala de selecciones nacionales. El ala del Movistar Inter formó parte del equipo que ganó la final de Ljubiana por 5-3 a Portugal. La corona significó la octava de la selección nacional y la primera en las tres últimas ediciones.
El título de la final de Belgrado
Este triunfo en la final ha servido para que la provincia cuente con tres campeones europeos de este deporte, pues Bebe y Andresito jugaron con la selección que obtuvo el anterior título continental en 2016, hace diez años.
La selección del 2016 se proclamó campeona goleando en todas las eliminatorias, pues superó en los cuartos por 6-2 a Portugal, por 5-3 en semifinales a Kazajistán y en la final a Rusia por 7-3. Con aquel equipo jugaron Bebe y Andresito, los dos todavía en activo pero sin haber entrado en la convocatoria del Europeo de este año.
La recuperación de la corona
Diez años más tarde, España ha recuperado el reinado en Europa superando en los cuartos a Italia (4-0), en semifinales a Croacia (2-1) y en la final a Portugal (5-3). El fútbol sala sigue siendo de esta forma uno de los deportes que más éxitos da la provincia. Desde el 2008 han competido con la selección Carlos Barrón, Lolo Urbano, Bebe, Andresito, el montoreño Cecilio, el egabrense César, el bujalanceño Solano, el prieguense Rafa López, el menciano Boyis, Sara Moreno y Cris García.
