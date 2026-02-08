El Cajasol Ángel Ximénez se hunde en el tramo decisivo ante el Granollers

El Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil no pudo dar la sorpresa en su regreso a la Liga Asobal de balonmano. El conjunto pontanés perdió por 23-28 ante el histórico Fraikin Granollers. Un parcial de 0-6 en los últimos doce minutos sentenció la contienda. El nuevo técnico de los pontanos, Toni Malla, convocó a su reciente fichaje, el portero brasileño ‘Bombón’ Almeida, y dejó fuera al portero caboverdiano Carvalho y al extremo danés McCormick.

Los locales salieron fríos a la cancha, lo que les costó verse con un marcador de 1-4 en el minuto 5. La reacción local llegó pronto con un parcial de 4-1 que empató el choque (5-5, minuto 11). La igualdad se mantuvo hasta que llegaron las primeras exclusiones con que fueron castigados los pontanos, cuatro en el global de la primera parte, por dos en el bloque catalán.

Un parcial de 0-3 dejó al Ángel Ximénez otra vez contra las cuerdas (8-11, minuto 23). Los de Toni Malla no se pusieron nerviosos para darle la vuelta al partido (13-12, minuto 28). Al descanso se llegó con el choque igualado a trece tantos.

Leandro Semedo, con el balón ante la defensa de Guillermo Fischer. / Estefanía Hernández / BM Puente Genil

Los pontanos luchan ante un rival superior

La segunda mitad comenzó con los dos equipos cuidando mucho las posesiones. Las pérdidas castigaron a los locales para verse dos goles por detrás (19-21, minuto 43). El tiempo muerto pedido por Toni Malla recompuso a un Ángel Ximénez que se vio también beneficiado por las exclusiones de Fischer y Palomino (23-22, minuto 48). Antonio Rama, entrenador del Granollers, se vio obligado a parar el partido. Las paradas del veterano De Hita estaban levantando a su equipo, con el público celebrando de pie cada una de sus espectaculares intervenciones.

El tiempo del Granollers frenó en seco a un Ángel Ximénez que encajó un parcial de 0-4 (23-26, minuto 55). Toni Malla pidió un tiempo para evitar que se le fuera el partido. Sin embargo, la reacción no llegó y los de Puente Genil terminaron perdiendo por 23-28. Los locales acabaron cayendo por una engañosa diferencia, vistó lo que ocurrió en el global de los 60 minutos, al encajar un parcial de 0-6 en los doce minutos finales.