Segunda división
El Cádiz-Almería se suspende por los efectos de la borrasca Marta
Los efectos del temporal han provocado también la cancelación del Sevilla FC-Girona FC, previsto para este sábado a las 18:30
Carlos Doncel
La llegada de la borrasca Marta está afectando a buena parte de Andalucía. Hasta tal punto, que el propio Gobierno autonómico ha decidido este sábado a mediodía suspender el Cádiz CF-UD Almería, que estaba previsto que se disputara en el Nuevo Mirandilla a las 21:00.
"Estando activado el Plan de Emergencia ante el riesgo de inundaciones en Andalucía en fase de emergencia, situación operativa 2, y ante la situación excepcional motivada por los fenómenos extraordinarios de viento y lluvia, por orden del Director del Plan se da la instrucción de suspender por motivos de seguridad y protección civil este partido", recoge la instrucción del consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias.
Y no es el único encuentro de fútbol profesional cancelado: el Sevilla Fútbol Club y el Girona Fútbol Club, previsto para este sábado a las 18:30, también ha quedado suspendido. Así, está por ver cuándo se puede disputar en el Ramón Sánchez Pizjuán este partido, correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports.
- Las inundaciones del Guadalquivir a su paso por Córdoba, en directo | Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas
- El nivel del Guadalquivir no para de subir y supera los 5,5 metros de crecida a su paso por Córdoba
- El río Guadalquivir supera los 5,5 metros a su paso por Córdoba
- Bellido avisa de que el sábado por la noche 'entramos en zona de riesgo' y de que el río puede alcanzar el caudal de 2010
- La inundación del aeropuerto de Córdoba impide la llegada de los vuelos de Barcelona y Gran Canaria
- Pronóstico del tiempo para este sábado en Córdoba: aviso naranja por el viento y amarillo por las lluvias
- El Guadalquivir inunda Miraflores y sitia la Calahorra en una crecida que va camino de ser histórica
- Una mujer de Córdoba queda libre de más 68.600 euros de deuda tras acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad