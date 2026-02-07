El Salerm Puente Genil quiere alargar su reacción en Melilla

Vuelve con todo el Salerm Puente Genil. El conjunto de Álvaro Cejudo afronta este domingo a las 12.00 horas una nueva prueba lejos del Manuel Polinario, en esta ocasión ante el Melilla en el Estadio Municipal Álvarez Claro. Un choque marcado por la necesidad de ambos equipos y que puede resultar determinante en la lucha por escapar de la zona peligrosa de la clasificación.

Un triunfo que cambia el ánimo

Los de Álvaro Cejudo llegan a la cita con el ánimo renovado tras un mes de enero especialmente exigente. Febrero, en cambio, comenzó con una bocanada de aire fresco gracias al trabajado triunfo ante el Antoniano (2-1), una victoria de oficio que permitió a los pontaneses recuperar sensaciones y, sobre todo, sumar tres puntos vitales.

Antes de ese triunfo, los rojillos habían encadenado dos derrotas consecutivas ante el CD Extremadura (3-1) y el UCAM Murcia (3-2) en La Condomina, resultados que volvieron a sembrar dudas y los mantuvieron anclados en la zona baja. La reacción ante el Antoniano no solo frenó la mala dinámica, sino que devolvió al equipo la confianza necesaria para encarar un tramo decisivo del campeonato.

Gracias a esa victoria, el Salerm Puente Genil escaló hasta la decimotercera posición con 28 puntos, ocupando actualmente el puesto de playout. Una situación todavía delicada, pero que invita al optimismo si el equipo consigue dar continuidad a sus resultados.

Un mercado para sumar alternativas

Además del impulso anímico, el conjunto pontanés afronta este encuentro tras cerrar el mercado invernal con movimientos medidos y estratégicos. El club puso punto final a la ventana invernal con una hoja de ruta clara: reforzar la plantilla sin romper el equilibrio del vestuario y dotar al cuerpo técnico de más recursos para una segunda vuelta que se presenta tan exigente como decisiva.

En el capítulo de incorporaciones, el Salerm sumó a Tomazinho, extremo procedente del Almería B, llamado a aportar desborde y profundidad por banda. También aterrizó en Puente Genil Plácido González, defensor que llega desde el Socuéllamos para apuntalar la zaga. Para el frente ofensivo, la entidad rojilla incorporó a Álvaro Rivero, delantero procedente de la Unión Adarve, con el objetivo de aumentar la competencia y el acierto en los metros finales.

En el apartado de salidas, el club confirmó las bajas de Cacho, jugador de banda capaz de actuar en ambos costados, y de Diego Merino, mediapunta, cerrando así un mercado de ajustes más que de revolución.

Un rival directo y herido

Enfrente estará un Melilla que tampoco atraviesa su mejor momento. El conjunto azulino ocupa la decimoquinta posición con 22 puntos y llega al encuentro tras caer ante el Xerez DFC (1-0) y la Deportiva Minera (2-1), además de empatar frente a La Unión (2-2). Resultados que reflejan su irregularidad y la presión que arrastra en esta fase de la temporada.

El duelo, por tanto, se presenta como un enfrentamiento directo por la permanencia. Para el Salerm, puntuar en el Álvarez Claro supondría dar un paso importante en su objetivo de salir definitivamente de la zona baja. Para el Melilla, una derrota podría complicar aún más su situación.