El Rahi Sepisur Adesal supera al Ikasa y ya está en la zona de ascenso

El Rahi Sepisur Adesal logró una brillante victoria sobre el Ikasa Madrid (26-32) en un partido de la 16ª jornada de la División de Honor Oro femenina de balonmano. Este triunfo le permitió ascender al segundo lugar, por lo que entró en la zona de ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola, la máxima categoría nacional.

Las cordobesas pasaron su peor momento en la primera parte (12-9, minuto 23). Al descanso perdían por 13-12. Las jugadoras que entrena Rafa Moreno salieron a por todas en la segunda mitad. Un parcial de 1-6 situó a las cordobesas con una renta de cuatro goles en el minuto 36 (14-18). Dos goles de Ángela Ruiz y otros tantos de Zoe Turnes lideraron al Adesal en ese momento crucial del encuentro.

El Adesal controló a partir de entonces el encuentro, pese a los numerosos intentos del Ikasa Madrid de volver a meterse en el partido. Las cordobesas acabaron de sentenciar el choque en el minuto 56 (21-30).

Los números del Adesal

Por el Adesal saltaron a la pista Inmaculada García-Navas, Amanda Valero, Camila Bonazzola (5), Zoe Turnes (9), Carla Montero (1), Lucía Vacas (4), Irene Lesmes, Fátima Acuña (5), Ángela Ruiz (5), María Jesús Miranda, Jessica Oliva y Andrea Roda (3).