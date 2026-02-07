Noelia Gutiérrez abre el año con una plata en el Boxam de La Nucía

La boxeadora cordobesa Noelia Gutiérrez ya tiene la primera medalla internacional del año en su poder. La púgil de 19 años obtuvo una medalla de plata en el Boxam, una prestigiosa competición que reunió a deportistas absolutos de 20 países en la localidad alicantina de La Nucía. La final de la cordobesa fue una de las cuatro con representación española, dos en la categoría masculina y otras tantas en la femenina. La jienense Marta López fue la otra mujer española finalista.

Gutiérrez inició la competición en -51 kilos superando en octavos de final a la kazaja Abdomezhitova. También derrotó con autoridad a su siguiente rival, la francesa Bourega, una rival superior claramente en altura pero a la que derrotó la cordobesa gracias a su picardía y corazón.

Noelia Gutiérrez golpea a una rival en La Nucía. / FEB

La medalla se la aseguró superando en semifinales a la ucraniana Pokusai, una rival ya conocida de la cordobesa, a la que había derrotado en anteriores ocasiones. La posibilidad de conseguir la medalla de oro la perdió al caer a los puntos en la final frente a la india Nitu. El combate estuvo igualado en ciertas fases, si bien los jueces optaron por otorgarle el triunfo a su adversaria asiática.

Lista para la Copa Iberdrola de Córdoba

Noelia Gutiérrez preparará ahora la Copa Iberdrola, competición que tendrá lugar el próximo 6 de marzo en Córdoba. La Copa se celebrará dentro de la velada que acabará con el combate de Rafa Lozano Jr. por el título iberoamericano del peso mosca. La Copa Iberdrola traerá a Vista Alegre a la selección absoluta femenina. Precisamente, la cordobesa es la vigente campeona de la Copa Iberdrola en su peso.