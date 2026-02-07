La gesta del lucentino Tanchyn en la NCAA-1 estadounidense: el pívot logra dobles figuras por primera vez

El lucentino José Roberto Tanchyn hizo historia en su carrera como jugador en la NCAA-1, la máxima categoría del baloncesto universitario estadounidense. El pívot de la Universidad de Maryland Baltimore County (UMBC) logró por primera vez dobles figuras. Unos excelentes números de 10 puntos y 11 rebotes firmó el lucentino en la victoria de los Retrievers por 79-62 ante Bingmanton.

Tanchyn, que se formó en su localidad natal y en el Unicaja Málaga, promedia esta temporada 5,7 puntos y 4,1 rebotes en 16 minutos, unos registros interesantes si se tiene en cuenta que en la actual campaña ha debutado en la NCAA-1.

Su cuarto año en Estados Unidos

Tanchyn afronta su cuarto año en el baloncesto universitario de Estados Unidos. Sin embargo, su estreno en la primera división ha llegado en la actual campaña. El ciclo universitario en este país lo podrá alargar un año más, lo que le llevaría a terminarlo en 2027. Con su actual equipo lidera la clasificación de la Conferencia América Este, gracias al balance de 14 victorias y 8 derrotas que actualmente acreditan los Retrievers en la Liga.