Fútbol
El Barça abandona la Superliga de Florentino a dos días de que Laporta dimita
El FC Barcelona ha anunciado este sábado, en un escueto comunicado, que abandona formalmente el proyecto de Superliga europea que lidera Florentino Pérez y en el que ya solo queda el Real Madrid. Una decisión que Joan Laporta llevaba meses cocinando y que finalmente ha tomado a falta de dos días para que dimita como presidente del club para presentarse a la reelección el próximo 15 de marzo.
"El FC Barcelona informa que hoy ha notificado formalmente a la EUROPEAN SUPER LEAGUE COMPANY y a los Clubes que han formado parte de ella su desvinculación del proyecto de la Superliga europea", ha anunciado la entidad azulgrana apenas unas horas antes de recibir al Mallorca en el Camp Nou.
Se da la curiosidad de que el Barça se sumergió de lleno en la Superliga el 27 de octubre de 2020, en una decisión que Josep Maria Bartomeu anunció justo antes de dimitir y que sale de ella con la renuncia de otro presidente, si bien Laporta pretende continuar en el cargo si recibe la confianza mayoritaria de los socios dentro de poco más de un mes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las inundaciones del Guadalquivir a su paso por Córdoba, en directo | Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas
- El nivel del Guadalquivir no para de subir y supera los 5,5 metros de crecida a su paso por Córdoba
- El río Guadalquivir supera los 5,5 metros a su paso por Córdoba
- La inundación del aeropuerto de Córdoba impide la llegada de los vuelos de Barcelona y Gran Canaria
- El Guadalquivir inunda Miraflores y sitia la Calahorra en una crecida que va camino de ser histórica
- Pronóstico del tiempo para este sábado en Córdoba: aviso naranja por el viento y amarillo por las lluvias
- Una mujer de Córdoba queda libre de más 68.600 euros de deuda tras acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad
- Ordenan el desalojo de toda la cuenca del Guadalquivir en Córdoba y nueve zonas inundables de la capital