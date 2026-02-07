Fútbol sala
La España del montoreño Cecilio recupera el reinado continental ante Portugal
La selección gana su octavo título europeo y el primero desde el 2016 con un triunfo por 5-3 sobre Portugal en Ljubiana
El jugador cordobés de fútbol sala Cecilio logró el mayor éxito de su carrera al proclamarse campeón de Europa de selecciones con España. El ala montoreño formó parte de un equipo que venció por 5-3 a Portugal en la final celebrada en Ljubiana (Eslovenia). El ala del Movistar Inter obtuvo así su segunda medalla continental, ya que en 2022 logró el bronce en la anterior edición celebrada.
La corona le supuso a España la octava ganada a lo largo de la historia. Precisamente en Córdoba consiguió la primera, concretamente en enero de 1996, derrotando por 5-3 a Rusia en final de Vista Alegre.
La selección española, que es la que lidera el palmarés de títulos del Europeo, llevaba dos ediciones sin proclamarse campeona, pues sumó una plata en 2018 y un bronce en 2022. Portugal fue la selección que se llevó el oro en ambas ocasiones.
El título ganado con Bebe y Andresito
El anterior oro europeo de España llegó en el 2016, en una final en la que España goleó a Rusia por 7-3 en Belgrado con la presencia de los cordobeses Bebe y Andresito. Solo Rivillos ha repetido este año con respecto a aquella selección que reinó en el continente hace diez años.
Cecilio es un jugador de 33 años que hasta ahora acumulaba en su palmarés dos Copas del Rey, una Supercopa y una Copa de España, por lo que la Liga es la única corona nacional que todavía se le resiste. Ahora ha conseguido el mayor éxito internacional de su exitosa trayectoria.
El mejor inicio para una final
La selección española no pudo iniciar mejor la final del Europeo, ya que en el minuto 3 vencía por dos a cero con tantos de Antonio y Raya, el segundo en una jugada iniciada con un robo de balón de Cecilio. Portugal se rehizo pronto, pues empató en el 7 con goles de Alfonso y Gois. Los dos mejores equipos de Europa jugaban volcados al ataque a la búsqueda de los tantos que les permitieran alzar el trofeo de campeón. Parecía que el partido iba a llegar al descanso con un empate. Sin embargo, España dispuso de un doble penalti en los últimos segundos que transformó Antonio en el 3-2.
La segunda parte la controló España, hasta que Pauleta anotó el tanto de la igualada a tres tantos en el 30. El encuentro entró entonces en una fase en la que pudo marcar cualquiera de los dos equipos. Antonio volvió a situar por delante a España marcando el 4-3 en el 36, logrando así el tercer tanto de su cuenta particular.
Portugal apostó por el portero-jugador en el tramo final a la búsqueda del gol que forzara la prórroga. El conjunto español se defendió con orden y esperó la ocasión de sentenciar en los últimos segundo con un gol de Adolfo, celebrado con efusividad por un equipo que ya se vio campeón. España ya tiene ocho coronas europeas de fútbol sala en sus vitrinas y el montoreño Cecilio Morales la primera.
- Las inundaciones del Guadalquivir a su paso por Córdoba, en directo | Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas
- El nivel del Guadalquivir no para de subir y supera los 5,5 metros de crecida a su paso por Córdoba
- El río Guadalquivir supera los 5,5 metros a su paso por Córdoba
- Pronóstico del tiempo para este sábado en Córdoba: aviso naranja por el viento y amarillo por las lluvias
- Bellido avisa de que el sábado por la noche 'entramos en zona de riesgo' y de que el río puede alcanzar el caudal de 2010
- La inundación del aeropuerto de Córdoba impide la llegada de los vuelos de Barcelona y Gran Canaria
- El caudal del río Guadalquivir baja a 1.680 metros cúbicos a su paso por Córdoba aunque casi duplicando el umbral de desbordamiento
- El Guadalquivir inunda Miraflores y sitia la Calahorra en una crecida que va camino de ser histórica