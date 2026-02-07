La España del montoreño Cecilio recupera el reinado continental ante Portugal

El jugador cordobés de fútbol sala Cecilio logró el mayor éxito de su carrera al proclamarse campeón de Europa de selecciones con España. El ala montoreño formó parte de un equipo que venció por 5-3 a Portugal en la final celebrada en Ljubiana (Eslovenia). El ala del Movistar Inter obtuvo así su segunda medalla continental, ya que en 2022 logró el bronce en la anterior edición celebrada.

La corona le supuso a España la octava ganada a lo largo de la historia. Precisamente en Córdoba consiguió la primera, concretamente en enero de 1996, derrotando por 5-3 a Rusia en final de Vista Alegre.

La selección española, que es la que lidera el palmarés de títulos del Europeo, llevaba dos ediciones sin proclamarse campeona, pues sumó una plata en 2018 y un bronce en 2022. Portugal fue la selección que se llevó el oro en ambas ocasiones.

El título ganado con Bebe y Andresito

El anterior oro europeo de España llegó en el 2016, en una final en la que España goleó a Rusia por 7-3 en Belgrado con la presencia de los cordobeses Bebe y Andresito. Solo Rivillos ha repetido este año con respecto a aquella selección que reinó en el continente hace diez años.

Cecilio es un jugador de 33 años que hasta ahora acumulaba en su palmarés dos Copas del Rey, una Supercopa y una Copa de España, por lo que la Liga es la única corona nacional que todavía se le resiste. Ahora ha conseguido el mayor éxito internacional de su exitosa trayectoria.

Cecilio, a la izquierda, pugna por un balón. / rf

El mejor inicio para una final

La selección española no pudo iniciar mejor la final del Europeo, ya que en el minuto 3 vencía por dos a cero con tantos de Antonio y Raya, el segundo en una jugada iniciada con un robo de balón de Cecilio. Portugal se rehizo pronto, pues empató en el 7 con goles de Alfonso y Gois. Los dos mejores equipos de Europa jugaban volcados al ataque a la búsqueda de los tantos que les permitieran alzar el trofeo de campeón. Parecía que el partido iba a llegar al descanso con un empate. Sin embargo, España dispuso de un doble penalti en los últimos segundos que transformó Antonio en el 3-2.

La segunda parte la controló España, hasta que Pauleta anotó el tanto de la igualada a tres tantos en el 30. El encuentro entró entonces en una fase en la que pudo marcar cualquiera de los dos equipos. Antonio volvió a situar por delante a España marcando el 4-3 en el 36, logrando así el tercer tanto de su cuenta particular.

Portugal apostó por el portero-jugador en el tramo final a la búsqueda del gol que forzara la prórroga. El conjunto español se defendió con orden y esperó la ocasión de sentenciar en los últimos segundo con un gol de Adolfo, celebrado con efusividad por un equipo que ya se vio campeón. España ya tiene ocho coronas europeas de fútbol sala en sus vitrinas y el montoreño Cecilio Morales la primera.