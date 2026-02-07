El Cajasol Ángel Ximénez vuelve a la Liga recibiendo al poderoso Granollers

El Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil regresa este domingo a la competición oficial en el pabellón Alcalde Miguel Salas, donde recibirá al Fraikin Granollers, uno de los grandes históricos del balonmano español. El conjunto catalán llegará a la localidad pontana como claro favorito. El encuentro se disputará a partir de las 12.30 horas y estará dirigido por la pareja arbitral formada por el valenciano José Manuel Iniesta Castillo y el castellano-leonés Luis Colmenero Guillén.

Pese al cartel del rival, los pontanenses saben bien lo que es vencer al conjunto vallesano, tanto en Puente Genil como en la cancha del Granollers, lo que alimenta la esperanza de poder competirle de tú a tú. El encuentro supondrá además el debut oficial de Toni Malla al frente del banquillo local, un estreno tan ilusionante como complicado. El técnico catalán ha completado una positiva pretemporada invernal, con victorias ajustadas ante Alicante y en el triangular de Cuenca, frente al equipo anfitrión y nuevamente al conjunto alicantino. Sin embargo, lo verdaderamente serio comienza ahora con el inicio de la segunda vuelta en la Asobal.

Un rival en forma

El Fraikin Granollers llega a Puente Genil en una excelente posición clasificatoria, ocupando el quinto puesto y a solo un punto de la segunda plaza. El equipo que dirige Antonio Rama cuenta con una plantilla de enorme calidad, reforzada recientemente, y que podría recuperar a Ferran Castillo tras superar su lesión. La portería está bien cubierta por Krivokapic y Panitti, mientras que jugadores como Marcos Fis, Pablo Urdangarin, Adrián Figueras, Sergi Franco, Freitas, Reguart o el propio Castillo convierten al conjunto catalán en un rival temible.

Se trata el Granollers de un equipo muy intenso, que castiga duramente las pérdidas de balón, destaca por su defensa y contraataque y mantiene el mismo nivel competitivo, tanto si va ganando como perdiendo. Capaz de lo mejor, como derrotar en dos ocasiones al FC Barcelona en los últimos años, también ha mostrado cierta irregularidad esta temporada con derrotas ante Caserío Ciudad Real, Recoletas Atlético Valladolid o Alicante en su propio feudo. Para optar a la sorpresa, el Cajasol Ángel Ximénez deberá mantenerse en el partido hasta los últimos cinco minutos, para entonces intentar dar lo que sería la sorpresa de la jornada.

Pablo Simonet realiza un lanzamiento. / Lillo

Toni Malla podrá hacer descartes

El nuevo entrenador del bloque pontanés, Toni Malla, contará con toda la plantilla disponible, incluidos los internacionales caboverdianos Elcio Carvalho y Leandro Semedo, recién incorporados tras lograr la tercera plaza en la Copa de África. La principal novedad de cara a este partido será la presencia del internacional brasileño Bombón Almeida en la portería, un guardameta experimentado que ya sabe lo que es defender la camiseta del propio Granollers. El técnico deberá decidir qué dos jugadores se quedan fuera de la convocatoria definitiva.

El mes se presenta decisivo para los pontanenses, con Granollers, Bidasoa y la visita del Caserío Ciudad Real en el horizonte. Todo apunta a que el Alcalde Miguel Salas presentará un gran ambiente, con una afición dispuesta a empujar a su equipo en busca de dos puntos tan complicados como ilusionantes para la afición.