El mal tiempo obliga a aplazar la CP Trinitarios al 15 de febrero

La prueba no se celebrará el próximo domingo como consecuencia de las inclemencias meteorológicas

Salida de la pasada edición de la CP Trinitarios.

Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

La CP Trinitarios Memorial Adolfo Rivera ha quedado aplazada una semana, por lo que se celebrará el próximo 15 de febrero. El evento no tendrá lugar como consecuencia de las inclemencias meteorológicas que padece la ciudad de Córdoba y el resto de la provincia en los últimos días.

La prueba de atletismo no tendrá lugar, fundamentalmente porque este próximo domingo no habrá fuerzas del orden disponibles para garantizar la seguridad de los deportistas, ya que la Policía Municipal está centrada en proteger a la ciudadanía de los problemas que están conllevando las continuas lluvias.

La cita, la segunda del circuito provincial de carreras populares tras la Media Maratón de Puente Genil, tendrá lugar, por tanto, una semana más tarde con respecto a la fecha inicialmente prevista.

La búsqueda de una nueva fecha

La CP Trinitarios es un evento clásico del atletismo cordobés que cada año reúne a más de 500 corredores. Los organizadores buscarán en los próximos días una nueva ubicación en el calendario.

También han quedado aplazados hasta una nueva fecha los otros dos eventos atléticos del fin de semana, la gala del circuito provincial de carreras populares y el Campeonato de España máster de cross, el primero previsto para el sábado en la sede de la Diputación y el segundo fijado para el domingo en Hornachuelos.

Igualmente han aplazado sus competiciones las federaciones andaluzas de fútbol y fútbol sala, baloncesto, balonmano, voleibol, kárate, pádel y rugby, entre muchas otras.

Primeros metros de la edición del 2025 de la CP Trinitarios.

