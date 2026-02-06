SORTEO
Atlético-FC Barcelona y Athletic-Real Sociedad, cruces de semifinales de Copa del Rey
Las semifinales del torneo tendrán un derbi vasco
EP
Madrid
Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club de Bilbao-Real Sociedad son las dos eliminatorias de semifinales de la Copa del Rey, según deparó el sorteo celebrado este viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).
Las eliminatorias de ida se disputarán, en horario aún por definir, entre el martes 10 y jueves 12 de febrero, y la vuelta entre el martes 3 y jueves 5 de marzo.
