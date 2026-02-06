Fútbol sala
La España del montoreño Cecilio quiere volver a reinar en el continente
La selección nacional quiere recuperar ante Portugal un título que no gana desde el 2016
La selección española de fútbol sala quiere reconquistar este sábado la corona europea una década después de su último título continental. Lo hará ante Portugal en el Arena Stozice de Ljubiana (Eslovenia), a las 19.30 horas. El ala Cecilio (Movistar Inter) es uno de los miembros de la selección. El montoreño, bronce en 2022 en esta misma competición, aspira a ganar su primer oro.
Los portugueses han ganado los dos últimos Europeos, la última vez, en este mismo escenario. Se impusieron a España en 2018 por 3-2 en la primera de las dos finales que han protagonizado las dos selecciones, ya que en el otro precedente ganó el combinado español, en 2010, por 2-4.
España y Portugal han cumplido con los pronósticos que las consideraban las dos favoritas para luchar por el título en la Eurocopa de Lituania, Letonia y Eslovenia. Ambas selecciones han dominado con autoridad, primero sus grupos y después los cruces de cuartos de final y las semifinales. Las dos hay que recordar que venían de una decepción en el Mundial de Uzbekistán 2024, en las que fueron eliminadas en octavos.
La selección dominadora en Europa
La selección española, que domina el palmarés de la Eurocopa con 7 títulos en sus vitrinas, quiere acabar con esa travesía del desierto que le ha llevado a no levantar un trofeo desde 2016, cuando se impuso por 3-7 a Rusia en Belgrado con el gol de Álex y los dobletes de Miguelín, Pola y Rivillos, el único superviviente de España en la actualidad. También jugaron los cordobeses Bebe y Andresito.
El seleccionador, que llegó al cargo el 1 de noviembre de 2005, desea cerrar el círculo de éxito, porque su debut fue en un amistoso, precisamente contra Portugal, con victoria por 0-1 en la localidad portuguesa de Sines, con gol anotado por Esteban, actual jugador del Jaén Paraíso Interior.
Jesús Velasco, con un equipo en el que se combina la juventud y la experiencia, con la calidad y el compromiso, quiere acabar con el reinado de Portugal en Ljubiana, el mismo pabellón donde 8 años antes, en 2018, se le escapó el título ante los lusitanos en la prórroga (3-2), después de ir ganando (1-2). Solo Adolfo sigue de aquel equipo.
- Las inundaciones del Guadalquivir a su paso por Córdoba, en directo | Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas
- El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad
- Ordenan el desalojo de toda la cuenca del Guadalquivir en Córdoba y nueve zonas inundables de la capital
- El Guadalquivir en Córdoba: comparación entre las riadas de 2010 y 2013 y la crecida actual por el paso de la borrasca Leonardo
- Cortada por inundaciones la carretera A-306 de El Carpio a Torredonjimeno y numerosas incidencias en el Alto Guadalquivir
- Una mujer de Córdoba queda libre de más 68.600 euros de deuda tras acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad
- La borrasca Leonardo deja en Córdoba capital los primeros desalojos en zonas inundables de Alcolea y el entorno del aeropuerto
- Córdoba se prepara para el ‘segundo round’ de lluvias torrenciales: la Aemet advierte de lo que traerá la borrasca Marta