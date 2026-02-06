La España del montoreño Cecilio quiere volver a reinar en el continente

La selección española de fútbol sala quiere reconquistar este sábado la corona europea una década después de su último título continental. Lo hará ante Portugal en el Arena Stozice de Ljubiana (Eslovenia), a las 19.30 horas. El ala Cecilio (Movistar Inter) es uno de los miembros de la selección. El montoreño, bronce en 2022 en esta misma competición, aspira a ganar su primer oro.

Los portugueses han ganado los dos últimos Europeos, la última vez, en este mismo escenario. Se impusieron a España en 2018 por 3-2 en la primera de las dos finales que han protagonizado las dos selecciones, ya que en el otro precedente ganó el combinado español, en 2010, por 2-4.

España y Portugal han cumplido con los pronósticos que las consideraban las dos favoritas para luchar por el título en la Eurocopa de Lituania, Letonia y Eslovenia. Ambas selecciones han dominado con autoridad, primero sus grupos y después los cruces de cuartos de final y las semifinales. Las dos hay que recordar que venían de una decepción en el Mundial de Uzbekistán 2024, en las que fueron eliminadas en octavos.

Cecilio, a la derecha, celebra uno de los goles de España en las semifinales del Europeo. / RFEF

La selección dominadora en Europa

La selección española, que domina el palmarés de la Eurocopa con 7 títulos en sus vitrinas, quiere acabar con esa travesía del desierto que le ha llevado a no levantar un trofeo desde 2016, cuando se impuso por 3-7 a Rusia en Belgrado con el gol de Álex y los dobletes de Miguelín, Pola y Rivillos, el único superviviente de España en la actualidad. También jugaron los cordobeses Bebe y Andresito.

El seleccionador, que llegó al cargo el 1 de noviembre de 2005, desea cerrar el círculo de éxito, porque su debut fue en un amistoso, precisamente contra Portugal, con victoria por 0-1 en la localidad portuguesa de Sines, con gol anotado por Esteban, actual jugador del Jaén Paraíso Interior.

Jesús Velasco, con un equipo en el que se combina la juventud y la experiencia, con la calidad y el compromiso, quiere acabar con el reinado de Portugal en Ljubiana, el mismo pabellón donde 8 años antes, en 2018, se le escapó el título ante los lusitanos en la prórroga (3-2), después de ir ganando (1-2). Solo Adolfo sigue de aquel equipo.