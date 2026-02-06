Atletismo
Aplazados el Campeonato de España máster de cross y la gala del circuito provincial de carreras populares
La lluvia y el viento obligan a las organizaciones de ambos eventos a no llevarlos a cabo este fin de semana y a buscarles una nueva fecha
Las inclemencias meteorológicas han provocado que queden aplazadas dos de las citas atléticas previstas para este fin de semana. No tendrán lugar la gala del circuito provincial de carreras populares y el Campeonato de España máster de cross.
La gala de premios del circuito de carreras populares estaba prevista para este sábado 7 de febrero a las 11.00 horas en la sede de la Diputación Provincial. En dicho acto iban a reconocerse a los mejores de un programa que en el 2025 contó con 54 pruebas. La organización le pondrá una nueva fecha en cuanto sea posible.
Una nueva fecha para el Nacional máster de cross
Tampoco tendrá lugar este domingo el Campeonato de España máster de cross. Hornachuelos iba a recibir una cita con cerca de 700 atletas inscritos de todo el país. La Real Federación Española le pondrá una nueva fecha en breve.
