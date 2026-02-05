Seis de las principales federaciones deportivas suspenden sus actividades del fin de semana

Las inclemencias meteorológicas han provocado que las federaciones deportivas andaluzas se muevan. Varias de las principales ya han anunciado que no habrá partidos durante el próximo fin de semana.

Fútbol y fútbol sala

La Real Federación Andaluza de Fútbol ha dicho a través de un comunicado oficial que no se jugará ningún encuentro en las competiciones provinciales y territoriales que organiza habitualmente. Tampoco tendrán lugar los choques previstos en las competiciones de las categorías nacionales que gestiona, es decir, en la Tercera RFEF y la Liga Nacional Juvenil. Igual mente han quedado suspendidos todos los choques de fútbol femenino y fútbol sala previstos en un primer momento.

El duelo Deportivo Córdoba-Leganés de la Segunda Nacional Femenina de fútbol sala tampoco se jugará previsiblemente. El club que preside Rafael Pablo García ha pedido ya el aplazamiento a la Real Federación Española. Este choque iba a jugarse en la tarde del sábado.

Baloncesto

La Federación Andaluza de Baloncesto ha hecho público un comunicado similar, avisando de que no se jugarán partidos en ninguna de sus competiciones, ya sean provinciales o territoriales. Por tanto, no habrá partido alguno en la N1 Nacional masculina y femenina.

El Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre, sin actividad. / Víctor Castro

Voleibol y balonmano

La Federación Andaluza de Voleibol también ha decidido que no se jueguen el próximo fin de semana sus encuentros previstos inicialmente. Tampoco habrá partidos en las ligas provinciales de balonmano, al notificarlo la Delegación Cordobesa a sus clubes asociados. Por tanto, la actividad del deporte andaluz quedará casi paralizada a lo largo del fin de semana.

Kárate

Ha quedado aplazado también el Campeonato de Andalucía absoluto de kárate. La Federación Andaluza ha decidido ahora que tenga lugar el próximo 1 de marzo.

Atletismo

Sí se mantiene por ahora la celebración del Campeonato de España máster de cross, previsto para el próximo domingo en Hornachuelos. Los clubes tendrán ahora que ponerse de acuerdo para disputar los duelos aplazados.