Polideportivo
Seis de las principales federaciones deportivas suspenden sus actividades del fin de semana
Fútbol y fútbol sala, baloncesto, balonmano, kárate y voleibol anuncian que no habrá encuentros en las competiciones que organiza
Las inclemencias meteorológicas han provocado que las federaciones deportivas andaluzas se muevan. Varias de las principales ya han anunciado que no habrá partidos durante el próximo fin de semana.
Fútbol y fútbol sala
La Real Federación Andaluza de Fútbol ha dicho a través de un comunicado oficial que no se jugará ningún encuentro en las competiciones provinciales y territoriales que organiza habitualmente. Tampoco tendrán lugar los choques previstos en las competiciones de las categorías nacionales que gestiona, es decir, en la Tercera RFEF y la Liga Nacional Juvenil. Igual mente han quedado suspendidos todos los choques de fútbol femenino y fútbol sala previstos en un primer momento.
El duelo Deportivo Córdoba-Leganés de la Segunda Nacional Femenina de fútbol sala tampoco se jugará previsiblemente. El club que preside Rafael Pablo García ha pedido ya el aplazamiento a la Real Federación Española. Este choque iba a jugarse en la tarde del sábado.
Baloncesto
La Federación Andaluza de Baloncesto ha hecho público un comunicado similar, avisando de que no se jugarán partidos en ninguna de sus competiciones, ya sean provinciales o territoriales. Por tanto, no habrá partido alguno en la N1 Nacional masculina y femenina.
Voleibol y balonmano
La Federación Andaluza de Voleibol también ha decidido que no se jueguen el próximo fin de semana sus encuentros previstos inicialmente. Tampoco habrá partidos en las ligas provinciales de balonmano, al notificarlo la Delegación Cordobesa a sus clubes asociados. Por tanto, la actividad del deporte andaluz quedará casi paralizada a lo largo del fin de semana.
Kárate
Ha quedado aplazado también el Campeonato de Andalucía absoluto de kárate. La Federación Andaluza ha decidido ahora que tenga lugar el próximo 1 de marzo.
Atletismo
Sí se mantiene por ahora la celebración del Campeonato de España máster de cross, previsto para el próximo domingo en Hornachuelos. Los clubes tendrán ahora que ponerse de acuerdo para disputar los duelos aplazados.
- El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad
- Las inundaciones del Guadalquivir a su paso por Córdoba, en directo | Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas
- La borrasca Leonardo pone a prueba a Córdoba y deja 40 litros de agua en algunas zonas de la provincia durante la madrugada
- El Ayuntamiento habilita Vista Alegre como punto de encuentro en caso de evacuación por inundaciones en Córdoba
- Salvador Fuentes ve 'muy preocupante' la noche del miércoles al jueves por la crecida de cauces debido a la borrasca Leonardo
- Córdoba capital y el Norte recuperan la actividad presencial en colegios e institutos y sigue suspendida en otros 25 municipios
- La borrasca Leonardo deja ocho carreteras cortadas en la provincia de Córdoba en su fase más activa
- Matilde Esteo, alcaldesa de Palma del Río: 'Las previsiones apuntan a más de 100 litros, pudiendo alcanzar los 300 litros en las zonas de sierra