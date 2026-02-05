El Cajasol Ángel Ximénez refuerza su plantiila con el portero 'Bombón' Almeida

El Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil ya tiene al portero que buscaba. Se trata del brasileño César ‘Bombón’ Almeida, un guardameta que se encontraba a prueba desde hace casi un mes. Almeida estará previsiblemente disponible para el primer partido de Liga del 2026, fijado para este domingo a las 12.30 horas. El histórico Fraikin Granollers será el rival de los pontanos en este choque que se jugará en el Alcalde Miguel Salas.

Bombón Almeida, a sus 36 años, es uno de los porteros con más oficio de la Asobal. A lo largo de su trayectoria ha pasado por clubes como el Fraikin Granollers, Guadalajara y Bada Huesca. Durante la pasada campaña formó parte del Blendio Adelma Sinfín de Plata.

El guardameta sudamericano compartirá posición con Álvaro de Hita y el caboverdiano Elcio Carvalho, el segundo ya de regreso en Puente Genil tras competir en la Copa de África, en la que también estuvo su compañero Leandro Semedo, igualmente con Cabo Verde.

Vital en los tres partidos de pretemporada

Bombón Almeida ha destacado en los tres amistosos jugados por los de Puente Genil, saldados con sendas victorias, la primera por 28-29 en la cancha del Alicante, y las dos siguientes en Cuenca, por 14-13 contra el Alicante y por 19-18 frente al conjunto local. Los dos partidos de Cuenca se jugaron a 30 minutos, de ahí los marcadores tan cortos.

El nuevo técnico del Cajasol Ángel Ximénez, el tarraconense Toni Malla, debutará así en la Liga con tres porteros en su plantilla. No contará sin embargo con el lateral serbio Borivoje Djukic, ya que dejó el club justo antes de su llegada a Puente Genil.

Almeida: "Quiero ayudar para lograr la permanencia"

Bombón Almeida ha declarado que se siente en Puente Genil muy bien porque “me siendo muy bien acogido por todos desde el primer día, en la pista y por parte de la directiva, incluso por la calle le gente me paraba y me preguntaba si me iba a quedar o no, aunque entonces no podía decir nada”.

Almeida reconoce que su presencia en el Cajasol Ángel Ximénez la ve todavía como “todo muy nuevo, un nuevo equipo con el que tenemos el objetivo de la permanencia”, una salvación que cree va “por buen camino, solo tenemos que demostrarlo ahora en la pista”.

El brasileño se muestra muy contento de volver a la Asobal porque “vengo con ganas de hacerlo lo mejor posible, para así devolver la confianza que el club me ha depositado, pues quiero ayudar al equipo dentro y fuera de la pista para lograr la permanencia”.