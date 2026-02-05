Balonmano | Asobal
El Cajasol Ángel Ximénez refuerza su plantiila con el portero 'Bombón' Almeida
El guardameta brasileño se encontraba a prueba en Puente Genil desde hace casi un mes
El Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil ya tiene al portero que buscaba. Se trata del brasileño César ‘Bombón’ Almeida, un guardameta que se encontraba a prueba desde hace casi un mes. Almeida estará previsiblemente disponible para el primer partido de Liga del 2026, fijado para este domingo a las 12.30 horas. El histórico Fraikin Granollers será el rival de los pontanos en este choque que se jugará en el Alcalde Miguel Salas.
Bombón Almeida, a sus 36 años, es uno de los porteros con más oficio de la Asobal. A lo largo de su trayectoria ha pasado por clubes como el Fraikin Granollers, Guadalajara y Bada Huesca. Durante la pasada campaña formó parte del Blendio Adelma Sinfín de Plata.
El guardameta sudamericano compartirá posición con Álvaro de Hita y el caboverdiano Elcio Carvalho, el segundo ya de regreso en Puente Genil tras competir en la Copa de África, en la que también estuvo su compañero Leandro Semedo, igualmente con Cabo Verde.
Vital en los tres partidos de pretemporada
Bombón Almeida ha destacado en los tres amistosos jugados por los de Puente Genil, saldados con sendas victorias, la primera por 28-29 en la cancha del Alicante, y las dos siguientes en Cuenca, por 14-13 contra el Alicante y por 19-18 frente al conjunto local. Los dos partidos de Cuenca se jugaron a 30 minutos, de ahí los marcadores tan cortos.
El nuevo técnico del Cajasol Ángel Ximénez, el tarraconense Toni Malla, debutará así en la Liga con tres porteros en su plantilla. No contará sin embargo con el lateral serbio Borivoje Djukic, ya que dejó el club justo antes de su llegada a Puente Genil.
Almeida: "Quiero ayudar para lograr la permanencia"
Bombón Almeida ha declarado que se siente en Puente Genil muy bien porque “me siendo muy bien acogido por todos desde el primer día, en la pista y por parte de la directiva, incluso por la calle le gente me paraba y me preguntaba si me iba a quedar o no, aunque entonces no podía decir nada”.
Almeida reconoce que su presencia en el Cajasol Ángel Ximénez la ve todavía como “todo muy nuevo, un nuevo equipo con el que tenemos el objetivo de la permanencia”, una salvación que cree va “por buen camino, solo tenemos que demostrarlo ahora en la pista”.
El brasileño se muestra muy contento de volver a la Asobal porque “vengo con ganas de hacerlo lo mejor posible, para así devolver la confianza que el club me ha depositado, pues quiero ayudar al equipo dentro y fuera de la pista para lograr la permanencia”.
- Alerta por la borrasca Leonardo y el río atmosférico en Córdoba y Andalucía, en directo | Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta
- El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad
- La borrasca Leonardo pone a prueba a Córdoba y deja 40 litros de agua en algunas zonas de la provincia durante la madrugada
- El Ayuntamiento habilita Vista Alegre como punto de encuentro en caso de evacuación por inundaciones en Córdoba
- Salvador Fuentes ve 'muy preocupante' la noche del miércoles al jueves por la crecida de cauces debido a la borrasca Leonardo
- Córdoba capital y el Norte recuperan la actividad presencial en colegios e institutos y sigue suspendida en otros 25 municipios
- La borrasca Leonardo deja ocho carreteras cortadas en la provincia de Córdoba en su fase más activa
- Matilde Esteo, alcaldesa de Palma del Río: 'Las previsiones apuntan a más de 100 litros, pudiendo alcanzar los 300 litros en las zonas de sierra