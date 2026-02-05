Los 20 españoles en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina y sus opciones de medalla y diploma

España presenta en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina la participación más amplia de su historia. Si no hay bajas de última hora, 20 deportistas españoles, 13 hombres y siete mujeres, competirán en la cita italiana que arranca este viernes, igualando la representación de Sochi 2014 y superando ampliamente los 14 que compitieron hace una olimpiada en Pekín 2022. Solo seis de ellos tienen experiencia anterior en cita olímpica y únicamente Queralt Castellet presume de haber subido al podio, plata en Pekín 2022.

En la historia olímpica, España solo ha conseguido cinco metales en citas invernales: el oro de Paquito Fernández Ochoa en Sapporo 1972; las platas de Blanca Fernández Ochoa en Albertville 1992 y la citada de Castellet; y los bronces de Regino Hernández y Javier Fernández en Pyeongchang 2018. En Milán-Cortina, la delegación española se presenta con dos opciones claras de conseguir metal, a expensas de que pueda haber sorpresas.

Oriol Cardona. / MAXIME SCHMID / EFE

Esquí de montaña

El esquí de montaña, disciplina que se estrena este año en una cita olímpica, centrará la atención española. Oriol Cardona viene lanzado tras una gran temporada que le permite incluso soñar con el oro en la prueba de esprint individual (día 19), en la que también compiten Ot Ferrer en hombres y Ana Alonso y María Costa en mujeres. Con Alonso, Cardona gozará de otra opción de metal en la prueba de relevos mixtos (día 21), en la que Ferrer y Costa formarán una pareja con muchas menos opciones de éxito.

Lucas Eguibar. / Archivo

Snowboard

A partir de aquí, las esperanzas pasan por deportistas que puedan tener un día de inspiración. Queralt Castellet, en sus sextos Juegos Olímpicos, no tiene nada que perder en el halfpipe (días 11 y 12), algo similar a lo que le ocurre a Lucas Eguibar en cross (día 12) en su cuarta cita olímpica. Ambos aspiran a sumar un diploma olímpico a su abultado palmarés. Los otros dos 'riders' españoles, muy jóvenes, piensan más en ganar experiencia para el futuro: Álvaro Romero en cross (día 12) y la benjamina Nora Cornell en big air (días 8 y 9) y en slopestyle (días 16 y 17).

Jaume Pueyo. / GIAN EHRENZELLER / EFE

Esquí de fondo

En esquí de fondo, tres hombres representarán a España. El ya experimentado Jaume Pueyo, presente en Pekín 2022, participará en esprint por equipos junto a Marc Colell (día 18). Ambos, también junto a Bernat Sellés, competirán también en esprint clásico (día 10) y en la prueba de 10 kilómetros (día 13).

Quim Salarich. / ANNA SZILAGYI / EFE

Esquí alpino

La participación en Deportes de Invierno la completan, en esquí alpino, el abanderado Quim Salarich (día 16) y Arrieta Rodríguez (día 18), ambos en eslalon. El primero de ellos es ya un veterano que encara su tercera participación olímpica y la segunda hace su debut en Milán-Cortina. Superar el primer corte ya sería un éxito rotundo para cualquier de ellos.

Nil Llop. / Oscar J. Barroso / AFP7

Patinaje de velocidad

La tercera federación con deportistas en estos Juegos, además de las de Deportes de Invierno (9) y Montaña y Escalada (4) es la de Deportes de Hielo (7). Dos de ellos compiten en la disciplina de patinaje de velocidad, Nil Llop en 500 metros (día 14) y Daniel Milagros en 1.000 metros (día 11), ninguno de ellos a priori con opciones reales de obtener un diploma.

Olivia Smart y Tim Dieck. / JAVIER BLASCO / EFE

Patinaje artístico

Tampoco parece tenerlos Tomás Guarino, el representante individual en patinaje artístico (10 y 13 de febrero). Las pequeñas opciones de metal sobre el hielo las concentra la pareja de danza (días 9 y 11) formada por la abanderada Olivia Smart y por Tim Dieck, dos competidores nacionalizados, con origen en Reino Unido y Alemania, respectivamente. La segunda pareja por nivel actual es la formada por la madrileña Sofía Val y por el ruso nacionalizado Asaf Kazimov.