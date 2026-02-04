Rafa Lozano peleará en Córdoba ante el venezolano Kervin Romero por el título iberoamericano

El boxeador cordobés Rafa Lozano Jr. ya tiene rival en el combate por el título iberoamericano del peso mosca que disputará el próximo 6 de marzo en Córdoba. Su oponente será el venezolano Kervin Romero.

El actual plata mundial amateur en -55 kilos tendrá como oponente a un boxeador de 25 años que ha competido en 15 combates a lo largo de sus ocho años de trayectoria profesional. Hasta el momento ha acumulado diez victorias –siete por KO- y cinco derrotas –ninguna por KO-. Su último combate tuvo lugar en agosto del 2025 en Maracay (Venezuela) en la victoria sobre su compatriota Pedro Mejía.

Romero llegó a pelear en 2023 en Buenos Aires por el título mundial del peso mosca (-51 kilos) de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), un combate que perdió a los puntos frente al argentino Leandro Blanc.

Un combate para la historia

Lozano Jr. quiere hacer historia en el boxeo nacional al ser el primer púgil español que gana un título en su estreno como profesional. Su oportunidad llegará en la gala denominada ‘El Legado’, en la que también se celebrará la Copa Iberdrola femenina, por lo que estarán presentes las mejores boxeadoras de la selección española, entre ellas la olímpica Laura Fuertes y la cordobesa Noelia Gutiérrez.

La velada de Córdoba se celebrará el próximo 6 de marzo en Vista Alegre a partir de las 19.00 horas. Las entradas ya pueden adquirirse en este enlace con precios a partir de los 15 euros.