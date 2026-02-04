Hornachuelos acogerá a cerca de 700 atletas por la disputa del Campeonato de España máster

El Castillo de Hornachuelos fue el escenario elegido para la presentación del Campeonato de España de Campo a Través de la categoría máster, una de las citas más importantes del calendario nacional de atletismo.

Esta competición se celebrará por cuarta vez desde el 2021 en la provincia, ya que anteriormente tuvo lugar en 2021 en Almodóvar del Río y en 2022 y en 2024 en la propia Hornachuelos.

Al acto de presentación asistieron el alcalde de Hornachuelos, Julián López, el diputado de Deportes, Antonio Martín, y la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Hornachuelos, Laura Pérez, quienes destacaron la importancia del evento, tanto a nivel deportivo como de cara a la promoción del municipio.

Salida de una de las carreras en la edición del 2024 del Campeonato de España de campo a trravés celebrado en Hornachuelos. / CÓRDOBA

Un total de 667 corredores en liza

El campeonato se celebrará este domingo, 8 de febrero, a partir de las 10.00 horas, en el Circuito Las Erillas de Hornachuelos. El evento contará con la participación de 667 atletas (499 hombres y 168 mujeres) procedentes de toda la geografía nacional, lo que convertirá a la localidad en el epicentro del atletismo español durante la jornada.

El Trotasierra local será el tercer club con más participantes al contar con 32 corredores, por detrás del Maracena (46) y el Vino de Toro Caja Rural (44). A nivel autonómico, Andalucía será la comunidad más representada con 233 participantes, seguida de Madrid con 114.

A pesar de las adversas inclemencias meteorológicas registradas en las últimas semanas, la organización está realizando un importante esfuerzo para que la competición se desarrolle con total normalidad y en las mejores condiciones posibles, garantizando la seguridad de los participantes y el correcto desarrollo de la prueba.

Las características del circuito

El circuito cuenta con tres partes diferenciadas, siendo la primera parte desde la salida bastante llana, un segundo tercio en bajada, para completar la vuelta con una subida de unos 500 metros con un 6% de desnivel.

Desde el Ayuntamiento de la localidad y la organización se ha invitado a vecinos y visitantes a disfrutar de una auténtica fiesta del atletismo, que situará a Hornachuelos como referente del deporte nacional y del campo a través máster.