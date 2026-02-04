La España del montoreño Cecilio jugará por el título continental

La selección española de fútbol sala disputará la final del Europeo de Ljubiana (Eslovenia). Un triunfo por 2-1 sobre Croacia en semifinales permitirá al equipo nacional estar presente en la décima final de su historia. España jugará por el oro con la presencia del alero montoreño Cecilio, autor ya de dos goles a lo largo de la competición. El jugador del Movistar Inter se ha consolidado en las rotaciones del técnico, Jesús Velasco.

El montoreño competirá en la primera final europea de selecciones de su carrera, ya que en su anterior participación, en la edición del 2022, ganó la medalla de bronce. La selección disputará la final el próximo sábado a las 19.30 horas ante el ganador del duelo Portugal-Francia, también en la ciudad eslovena de Ljubiana.

Los dos goles de España

Pablo Ramírez y Mellado hicieron los goles de los de Jesús Velasco en el primer tiempo. Croacia, cargada de faltas tras verse superada por el ataque español, aguantó con vida y sin encajar más en el segundo tiempo. En los últimos cinco minutos, con portero-jugador, llegó el 1-2, de Mario Rivillos en propia puerta, y el larguero evitó el 2-2.

La heptacampeona de Europa vivió de las rentas y del buen botín que sacó a una intensa y disputada primera mitad. El equipo español fue el que intentó llevar la iniciativa en todo momento, pero se topó con la resistencia de una Croacia, agarrada a su físico y a su disciplina defensiva. Ya en la segunda parte aguantó el arreón final de Croacia para meterse en la final europea.