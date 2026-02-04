Baloncesto | Segunda FEB
El derbi CB Jaén-Coto Córdoba del Olivo Arena queda aplazado y se jugará el 18 de marzo
La falta de disponibilidad del pabellón jienense obliga a cambiar de fecha el choque previsto para el 8 de febrero
El Coto Córdoba de Baloncesto no disputará el próximo fin de semana su partido correspondiente a la 17ª jornada del Grupo Oeste de la Segunda FEB. El CB Jaén Paraíso Interior ha pedido el aplazamiento del partido que estaba previsto para la mañana del 8 de febrero por no disponer del Olivo Arena en esa fecha. El 18 de marzo a las 18.30 horas tendrá lugar finalmente el choque.
El conjunto cordobés dispondrá por tanto de una semana de descanso tras la victoria del pasado domingo ante el Caja87 (75-71) en el derbi andaluz de Vista Alegre. Más de 3.000 espectadores presenciaron el partido en directo, lo que le proporcionó un excelente ambiente al encuentro.
El equipo que entrena Gonzalo Rodríguez mantuvo el liderato con su triunfo sobre el equipo hispalense, que ahora perderá de manera provisional al quedarse con un partido menos en la clasificación.
