Villa del Río honra a Antonio Núñez ‘El Rucho’ con la denominación del Polideportivo Municipal

El Pleno del Ayuntamiento de Villa del Río ha aprobado unanimidad la propuesta de denominar el Polideportivo Municipal como Polideportivo Municipal Antonio Núñez ‘El Rucho’. Esta decisión supone un emotivo homenaje a una figura emblemática del deporte local, cuya dedicación desinteresada al fútbol de Villa del Río se ha extendido a lo largo de casi cincuenta años. El acuerdo refleja el sentir de una comunidad agradecida y unida en el reconocimiento de los valores y el legado de Antonio Núñez Extremera.

La iniciativa de renombrar el polideportivo surgió como una propuesta conjunta de todos los grupos municipales del Ayuntamiento, quienes pusieron de manifiesto la importancia de rendir homenaje a quienes han contribuido de manera excepcional al desarrollo del deporte en el municipio. El respaldo a la propuesta ha sido absoluto, contando además con el apoyo entusiasta de la familia de Antonio Núñez, así como de los vecinos y aficionados al fútbol de Villa del Río. La unanimidad en la aprobación es reflejo del profundo respeto y cariño que la comunidad siente por ‘El Rucho’.

Orígenes y vinculación con Villa del Río

Antonio Núñez Extremera, conocido cariñosamente como ‘El Rucho’, llegó a Villa del Río en su juventud y pronto se integró en la vida local, especialmente a través del fútbol. Su pasión por este deporte le llevó a implicarse, primero como jugador y posteriormente como colaborador, en la vida del club y en la dinamización de la actividad futbolística en el municipio. A lo largo de los años, Antonio se ha convertido en un referente para varias generaciones de jóvenes, transmitiendo valores de compañerismo, esfuerzo y humildad.

Antonio Núñez ‘El Rucho’, en el centro, un emblema deportivo en Villa del Río. / CÓRDOBA

Trabajo desinteresado

El compromiso de Antonio Núñez con el fútbol de Villa del Río ha sido constante y desinteresado. Ha dedicado innumerables horas al mantenimiento del campo municipal y a la organización de actividades deportivas, siempre guiado por el deseo de fomentar la participación y el espíritu deportivo entre los vecinos. Junto a él, su esposa ha desempeñado un papel fundamental, apoyando y colaborando en todas las iniciativas y convirtiéndose también en parte esencial del club. Su trabajo ha dejado una huella imborrable en el Polideportivo Municipal, que ahora llevará su nombre como símbolo de gratitud y reconocimiento.

La labor de Antonio Núñez ‘El Rucho’ ha trascendido lo puramente deportivo, influyendo positivamente en la formación de jóvenes y en la cohesión de la comunidad. Su ejemplo de entrega y generosidad ha sido inspiración para todos, y el nombramiento del polideportivo es, según palabras del Ayuntamiento, “un acto de justicia y gratitud hacia una persona que ha dado lo mejor de sí misma al pueblo”. Próximamente, el municipio celebrará un acto oficial de homenaje en el propio polideportivo, al que están invitados vecinos, familiares y aficionados para rendir tributo a Antonio y su familia.

El Ayuntamiento de Villa del Río expresa su más sincera gratitud a Antonio Núñez Extremera y a su esposa por su ejemplo y dedicación a lo largo de casi medio siglo. La denominación del Polideportivo Municipal Antonio Núñez ‘El Rucho’ es mucho más que un reconocimiento institucional: es el reflejo del aprecio y la admiración de todo un pueblo hacia alguien que ha sabido unir, educar y transmitir valores a través del deporte. El próximo acto oficial de homenaje será el momento para celebrar juntos una historia de generosidad y amor por Villa del Río, que perdurará en la memoria colectiva.