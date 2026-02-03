El Salerm Puente Genil afina su plantilla y baja la persiana del mercado invernal

El Salerm Puente Genil puso punto final este lunes al mercado invernal, que cerró oficialmente el 2 de febrero a las 23.59 horas, con una hoja de ruta clara: retocar la plantilla sin romper equilibrios y dotar al equipo de más alternativas para afrontar una segunda vuelta que se presenta tan exigente como decisiva en Segunda Federación. Sin sobresaltos, el club rojillo ha completado un mercado funcional, con tres altas y dos bajas, pensado para elevar el nivel competitivo del grupo dirigido por Álvaro Cejudo.

Refuerzos para ganar alternativas

Una de las incorporaciones es la de Tomazinho, extremo procedente del Almería B, un futbolista que llega para aportar profundidad y desborde por banda. El atacante ha disputado 348 minutos con el filial almeriense y ha firmado un gol, cifras que no impiden ver en él un perfil con margen de crecimiento. Además, el portugués ya ha debutado con el conjunto rojillo. Lo hizo contra el CD Extremadura y jugó este pasado domingo por primera vez en el Manuel Polinario ante el Antoniano.

El refuerzo más contrastado en cuanto a continuidad es el de Plácido González, defensor que aterriza en Puente Genil desde el Socuéllamos (Segunda Federación, Grupo 5). Con 876 minutos disputados y tres goles en su anterior equipo, Plácido aporta solidez defensiva.

Para el frente ofensivo, los pontanenses suman a Álvaro Rivero, delantero procedente de la Unión Adarve, conjunto del Grupo 7 de Tercera Federación. El ariete madrileño llega tras haber acumulado 998 minutos y tres goles en lo que va de temporada, ofreciendo una alternativa más en ataque y competencia en una parcela en la que los rojillos necesitan volver a afinarse.

Capítulo de salidas

En el apartado de bajas, el club ha confirmado las salidas de Cacho, jugador de banda capaz de actuar en ambos costados, y de Diego Merino, mediapunta. Dos movimientos que permiten ajustar la plantilla y liberar fichas, manteniendo un bloque más definido de cara al tramo final del campeonato.

Un grupo definido para el momento clave

Con el mercado ya cerrado, el Salerm Puente Genil encara la segunda vuelta con una plantilla más compensada y con mayores recursos, consciente de que la igualdad de la categoría seguirá sin conceder tregua. La próxima parada lo reflejará, a buen seguro: a domicilio ante el Melilla, este domingo (12.00 horas).

Así que a partir de ahora, sin más ventanas de fichajes, todo queda en manos del trabajo diario y del rendimiento sobre el césped. El Salerm ya tiene su plantilla. El siguiente paso es convertirla en resultados.