FC BARCELONA
Joan Laporta confirma que dimitirá el 9 de febrero para concurrir a las elecciones del Barça
El presidente blaugrana también se mostró ilusionado con la candidatura del club para ser la sede de la final de la Champions de 2029
Juan Manuel Díaz
El presidente del FC Barcelona Joan Laporta confirmó que el próximo lunes 9 de febrero el FC Barcelona dimitirá para presentarse a las elecciones que se deben celebrar el domingo 15 de marzo de 2026 para que de esta manera arranque el proceso electoral. La activación del mismo supondrá que él y una parte de sus directivos cesarán de sus funciones para participar e impulsar su candidatura a la reelección, mientras que otro grupo, con Rafael Yuste al frente, seguirán dirigiendo la entidad.
En un breve mensaje institucional publicado por los medios oficiales del club Joan Laporta, que se ha despalzado con el primer equipo para la disputa de los cuartos de final de la Copa del Rey frente al Albacete, explicó que "tal como dicen los estatutos, parte de los miembros de la junta deberemos dimitir para presentarnos a la reelección y eso lo haremos en una junta que se celebrará el próximo lunes día 9".
El presidente Laporta dijo respecto al inminente periodo electoral que "me siento ilusionado y con fuerzas, con ganas de que sea un proceso electoral modélico con una gran participación".
Consciente de que Victor Font, Marc Ciria, Xavi Vilajoana o Joan Camprubí Montal trabajan para impulsar precandidaturas que puedan competir por la presidente, Laporta comentó que su deseo es "que los candidatos expongamos nuestras propuestas. Cada uno tendrá su manera de hacerlo, pero que sea dentro de la normalidad y la cordialidad que siempre debe haber entre culés y deseo que haya una alta participación".
Joan Laporta habló brevemente del papel que deberán llevar a cabo los directivos que sigan en el club. "Desde el club, los que se queden, una cosa que decidiremos en la junta del día 9, velarán por el proceso electoral. Deseamos que el día de la votación sea una fiesta".
Laporta también se refirió a una de las noticias de la jornada, la candidatura del Barça para acoger en el Spotify Camp Nou la final de la Champions de 2029. "El club no se detiene, el proceso electoral firman parte de la normalidad democrática interna que tiene un club que es propiedad de los socios y socias como es el Barça y se van tomando decisiones y se ha hecho esta propuesta. Ojalá que sea una realidad y que en el 2029 podamos ser la sede de la final de la Champions y que ojalá el Barça esté presente".
