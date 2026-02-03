Fútbol
El Barcelona sufre hasta el final en Albacete para conseguir el pase
Gerard Martín salvó bajo palos el empate del conjunto local en el minuto 87 para confirmar la clasificación a semifinales de los azulgranas (1-2)
EFE
El Barcelona se empleó a fondo este martes para ganar en el Estadio Carlos Belmonte al Albacete, duodécimo clasificado de Segunda, y selló el pase a las semifinales de la Copa del Rey.
El delantero Lamine Yamal, con un disparo ajustado al segundo palo, abrió el marcador en el primer tiempo (0-1, min.39), mientras que el uruguayo Ronald Araujo (0-2, min.56), con la testa tras rematar un saque de esquina, encarrilaron la eliminatoria a partido único.
El local Javi Moreno animó los cuartos de final en el minuto 87, con un tanto de cabeza, y el Albacete a punto estuvo de empatar en el tiempo añadido con un disparo de Gámez que Gerard Martín salvó bajo palos.
