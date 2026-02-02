El Córdoba Futsal confirma la llegada del pívot Nacho Parreño

El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad confirmó este lunes el fichaje del joven pívot valenciano Nacho Parreño, el segundo y último del mercado de invierno. Parreño ha llegado a Córdoba procedente del Levante FS, un conjunto que ocupa un lugar en la zona templada de la Segunda División. Formado en el Levante FS, su primera experiencia profesional la tuvo en Segunda con el Alzira FS, equipo con el que subió a Primera División en la temporada 22-23. A la campaña siguiente regresó al Levante FS para jugar de nuevo en Segunda, el equipo en el que hasta hace unas horas sumaba su tercera temporada consecutiva.

El joven jugador de 23 años, que firma hasta final de la presente campaña, se ha incorporado al Córdoba Futsal para cubrir la baja de Nicolás, el pívot que hace una semana dejó la entidad cordobesa para marcharse al Viña Albali Valdepeñas. Emanuel Santoro, técnico del Córdoba Futsal, ha confiado en un jugador que ha marcado ocho goles en los catorce partidos de liga que ha disputado a lo largo de la presente temporada. Se trata de un jugador con proyección que ocupa una posición siempre cotizada en el fútbol sala.

Nacho Parreño, en un partido con el Levante FS. / Levante FS

Los dos refuerzos invernales

Con Parreño han sido dos los refuerzos del Córdoba Futsal en el mercado de invierno, ambos forzados por las circunstancias. La grave lesión del cierre Nacho Gómez obligó a la entidad que preside José García Román a buscar otro jugador que ocupara su puesto. El elegido fue el brasileño Andrei. El jugador sudamericano debutó con los cordobeses en el amistoso que el pasado miércoles ganaron por 6-0 al Villa del Río. Parreño también ha venido al Córdoba Futsal ante una baja inesperada.

El Córdoba Futsal preparará ahora el regreso a la liga con los dos nuevos jugadores ya a las órdenes del técnico argentino. El próximo 14 de febrero regresará a la competición, tras el parón por los campeonatos continentales, visitando la complicada cancha del Jimbee Cartagena. Antes, este miércoles a las 20.30 horas recibirá a ElPozo Murcia en un amistoso previo al regreso a la Liga.