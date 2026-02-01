El Salerm Puente Genil remonta con oficio y carácter al Antoniano

El Salerm Puente Genil volvió a hacerse fuerte en el Manuel Polinario tras firmar una trabajada victoria ante el Antoniano. Los rojillos se rehícieron a un gol en contra antes del descanso y firmó una remontada de mérito ante el club lebrijano, apoyado en una segunda parte eficaz y en la solidez de un Benito del Valle decisivo cuando el partido lo exigió. Tres puntos que refuerzan al conjunto rojillo y premian una actuación marcada por la insistencia.

Avisos sin premio

El encuentro arrancó con un Salerm decidido a llevar la iniciativa. Desde los primeros compases, los de Álvaro Cejudo buscaron instalarse en campo rival y generar peligro a través de acciones por banda y balón parado. En el minuto 12, Lalo botó un saque de esquina que no encontró rematador por poco, en una primera señal de aviso sobre el área visitante.

La ocasión más clara de ese tramo llegó en el 17. Zaca culminó una jugada de gran elaboración con un disparo potente que obligó al meta del Antoniano a intervenir con una buena parada. El dominio rojillo tuvo continuidad y, en el 25, el Salerm rozó el gol en una acción embarullada que la defensa visitante logró sacar bajo palos, evitando el 1-0 cuando el Polinario ya se levantaba.

Pese al empuje local, el Antoniano supo resistir y aprovechar su momento. En el minuto 31, Diego Rodríguez culminó una acción ofensiva visitante para adelantar a los lebrijanos, silenciando momentáneamente al estadio. El gol fue un castigo excesivo para un conjunto pontanés que había llevado el peso del juego, pero que se marchó al descanso con desventaja en el marcador.

Reacción inmediata

La salida tras el intermedio cambió el guion. El Salerm regresó al césped con una marcha más y encontró rápido el premio. En el 47, Marcos Pérez apareció en el área para empatar el encuentro, desatando la reacción rojilla y devolviendo la igualdad al marcador en un momento clave del partido.

Con el empate, los locales crecieron. El equipo adelantó líneas, ganó confianza y empezó a encerrar al Antoniano. Apenas siete minutos después, llegó la remontada. En el 54, Montenegro aprovechó una acción ofensiva para firmar el 2-1 y culminar el giro al marcador, confirmando los mejores minutos del Salerm en el partido.

Con ventaja, el Salerm no se conformó. En el 58, Salva Vegas estuvo cerca de ampliar diferencias, pero su disparo se marchó fuera por poco. El Antoniano, obligado a reaccionar, dio un paso adelante en el tramo final y buscó el empate con más insistencia que claridad.

Ahí emergió la figura de Benito del Valle. En el minuto 74, el guardameta rojillo apareció con una intervención decisiva para sostener la ventaja y frenar el intento visitante de igualar la contienda. Esa acción terminó de apuntalar un triunfo que los pontaneses supieron gestionar con orden en los minutos finales.

El pitido final certificó una victoria trabajada. El Salerm Puente Genil volvió a demostrar que en el Manuel Polinario es un equipo difícil de batir y que, cuando el partido lo exige, sabe responder con carácter y eficacia.