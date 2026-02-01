Atletismo
Jesús Alguacil y Laia González triunfan en la Media Maratón de Puente Genil
El egabrense y la corredora del Trotasierra vencen en una carrera con más de 500 participantes
Jesús Alguacil y Laia González se hicieron con el triunfo en la general de la Media Maratón Villa de Puente Genil, prueba organizada por la Delegación de Deportes del Ayuntamiento celebrada con un total de 539 atletas inscritos.
El egabrense Jesús Alguacil (Trotasierra) ganó la prueba en la categoría masculina con un tiempo de 1.08.53 horas, por delante del jienense Alberto Casas (Fundación Unicaja) y del pontanés Domingo Gil, que completaron el podio de la general.
Las mejores en la categoría femenina
La victoria en mujeres fue para la catalana Laia González (Trotasierra), con un tiempo de 1.23.48 horas, seguida de la montillana María Del Mar Marqués y de la malagueña Britney Briceño. La primera atleta local fue Rocío Marqués, de la EPA Miguel Ríos, que finalizó en la quinta posición de la general.
