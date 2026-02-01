Balonmano | División de Honor Oro
Un gol sobre la bocina de Andrea Roda decide la victoria del Rahi Sepisur Adesal
El conjunto que entrena Rafa Moreno derrota al Anaitasuna por 31-30 con un tanto de la pivote a un segundo del final
El Rahi Sepisur Adesal seguirá soñando una semana más con el ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola, la máxima categoría del balonmano femenino. El conjunto de La Fuensanta venció por 31-30 con un gol de la pivote Andrea Roda a un segundo del final. Este triunfo le mantendrá en la tercera plaza, a un punto de las plazas de ascenso.
El Adesal empezó frío el partido, lo que lo costó empezar a remolque del rival (0-3, minuto 3). La calidad de las cordobesas apareció pronto y con ello la remontada (12-9, minuto 18). Los cambios igualaron de nuevo el choque, que llegó empatado al descanso (16-16).
El partido fue un duelo de poder a poder entre ambos conjuntos en la segunda parte. Con el partido moviéndose en diferencias cortas, cualquiera podía ganar. El Anaitasuna logró una renta de dos tantos (27-29) a once minutos de la bocina. Un parcial de 3-0, con goles de Fátima Acuña, Ángela Ruiz y Carla Montero, devolvió la iniciativa a las cordobesas (30-29).
El minuto decisivo
El choque llegó empatado a 30 goles a los segundos finales. Inmaculada García-Navas evitó con una parada que el Anaitasuna marcara el tanto del triunfo, lo que sí hizo Andrea Roda a un segundo del final. El Adesal sigue soñando con el ascenso.
Por el conjunto cordobés saltaron a la cancha Amanda Valero, Inmaculada García-Navas, Laura Caler, Rosa Ortega, Camila Bonazzola (3), Zoe Turnes (1), Carla Montero (2), Lucía Vacas (3), Irene Lesmes, Fátima Acuña (5), Ángela Ruiz (12), María Jesús Miranda, Jessica Oliva y Andrea Roda (5).
