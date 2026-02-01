Tenis
Carlos Alcaraz - Novak Djokovic, en directo: el serbio se lleva el primer set
EFE
Carlos Alcaraz se mide hoy al serbio Novak Djokovic en la final del Open de Australia, tras apear ambos en seminfinales al griego Stefanos Tsitsipas y el intaliano Jannik Sinner, respectivamente, en dos duelos memorables.
El tenista murciano venció entre calambres a Tsitsipas (6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4), 7-5) en la semifinal más larga de la historia del torneo, antes de que Djokovic derrotase al defensor del título por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4.
Alcaraz buscará su primer título en Melbourne, que sería el séptimo Grand Slam de su carrera, mientras que Djokovic persigue su 25º grande.
Alcaraz, con 22 años y 272 días, se ha convertido en el más joven de la historia en disputar las finales de los cuatro torneos del Grand Slam, por delante del estadounidense Jim Courier en 1993.
Por su parte, el tenista serbio aspira también a convertirse en el jugador de mayor edad de la Era Abierta en ganar un título individual masculino de Grand Slam, y en el segundo hombre de la Era Abierta en ganar un título de Grand Slam con 37 años o más, después de Rosewall, quien ganó el título en el Abierto de Australia de 1972 con 37 años y 62 días.
- El Ayuntamiento de Córdoba actúa de urgencia en La Canchuela para evitar inundaciones
- El río Guadalquivir vuelve a crecer en Córdoba y rebasa el umbral naranja
- Un 'cachito' de Málaga en Córdoba: abre en la ciudad el primer local especializado en camperos
- Dos barrios de Córdoba tienen más plazas turísticas que habitantes
- Córdoba pone al mal tiempo buena cara y sube el telón de un Mercado Andalusí ecléctico y multicultural
- El puerto romano de ‘Corduba’, un reto arqueológico de futuro: un enclave estratégico de Hispania
- En directo | El Córdoba CF derrota al Real Valladolid y dormirá en la zona de ascenso a Primera
- Nuevas viviendas en Córdoba: Vimcorsa impulsa 231 VPO en una de las zonas de expansión de la ciudad