El Coto Córdoba ofrece su mejor versión para ganar con brillantez el derbi andaluz ante el Caja87

El Coto Córdoba de Baloncesto dio un gran paso adelante en su lucha por lograr el título del Grupo Oeste al vencer por 75-71 al Caja87 en el derbi andaluz. Más de 3.000 espectadores presenciaron en directo el encuentro jugado en Vista Alegre.

El encuentro arrancó con la intensidad propia de un derbi por parte de los dos equipos. El bloque cordobés aprovechó las dudas iniciales de su rival en ataque para robar balones y salir con rapidez hacia la canasta contraria. Por 9-4 vencían los locales en el minuto 3. El conjunto hispalense también apretó en defensa, lo que le sirvió para jugar con transiciones rápidas y darle la vuelta al marcador (9-10). Los hispalenses cargaban el juego sobre el pívot Jankovic -autor de ocho de los doce primeros puntos de su equipo-, para así aprovechar la debilidad defensiva de Schutte.

Un triple de Black abrió un parcial de 9-0 que situó a los locales con una renta favorable de siete puntos (22-15). Ya entonces habían empezado las rotaciones en los dos equipos. Los cordobeses vencían por 24-19 a la conclusión del primer cuarto. El espectáculo en la cancha y en la grada era la propia de un derbi con mayúsculas.

Gonzalo Rodríguez da instrucciones durante el encuentro. / AJ González

Los locales abren hueco

El segundo cuarto comenzó con un triple de Alejandro Orozco que situó la renta local en o ho puntos (27-19). La aportación defensiva y ofensiva de Gonzalo Orozco y Fernando Bello mantuvo al Coto con un interesante colchón de puntos, pese a los intentos del Caja87 por acercarse en el electrónico. La aparición de Alejandro Rodríguez subió el hueco en el marcador hasta los doce puntos (41-29, minuto 16).

El partido se jugaba al ritmo rápido que querían los cordobeses, lo que sacó a su rival por momentos del partido. Los cordobeses dominaban con claridad el rebote, lo que les permitía correr con regularidad. El choque llegó al descanso con diez puntos a favor de los cordobeses (44-34).

ElCaja87 entró más enchufado a la cancha en el tercer cuarto. Un parcial de 2-9 apretó el marcador (46-43, minuto 23). A los cordobeses les costaba anotar y no dominaban el rebote como en la primera mitad. El Coto tuvo que agarrarse a su defensa para mantenerse por delante. Un triple de Black sacó del apuro a su equipo (53-43). Los cambios en los quintetos los notó menos un Coto que creció de nuevo en el marcador hasta distanciarse por 14 puntos (60-46). Bajo la batuta de Pablo Sánchez, los cordobeses acabaron el tercer cuarto 14 puntos arriba (64-50).

El partido se iguala en el último cuarto

La entrada del base cordobés Rafa Santos la notó el Caja87 en el último cuarto. El conjunto hispalense jugó con más criterio en esos minutos, acercándose a siete puntos (67-60). Gonzalo Rodríguez situó entonces sobre la pista a Gonzalo Orozco para defender a Santos. Pese a ello, los hispalenses siguieron acercándose (69-65, minuto 37). Los dos equipos defendían ya al límite.

El Caja87 se acercó a dos puntos a la entrada del último minuto (72-70), una diferencia que bajó a un punto a 41 segundos de la bocina (72-71), con un tiro libre de Bilalovic. Fernando Bello decidió entonces con un triple a 20 segundos del final (75-71). El Coto acabó llevándose con merecimiento la victoria.