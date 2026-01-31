Fútbol sala | Primera División
Nacho Parreño será el sustituto de Nicolás en el Córdoba Futsal
El pívot valenciano llegará al club cordobés procedente del Levante FS de Segunda
El Córdoba Futsal, todo parece indicar que ya ha encontrado el sustituto de Nicolás Marrón, el pívot que esta misma semana dejó el club cordobés para marcharse al Viña Albali Valdepeñas. El pívot valenciano Nacho Parreño ocupará su puesto, según ha anunciado el periodista especializado Gustavo Muñana.
Parreño es un jugador valenciano de 23 años. Formado en el Levante FS, su primera experiencia profesional la tuvo en Segunda con el Alzira, equipo con el que subió a Primera en la temporada 22-23. A la campaña siguiente regresó al Levante FS para jugar de nuevo en Segunda, el equipo en el que hasta hoy sumaba su tercera temporada consecutiva.
Los números de Parreño
Sus números indican que ha marcado ocho goles en catorce encuentros, por lo que le aportará gol al equipo que entrena Emanuel Santoro. Este sábado ya no saltó a la cancha en el choque que el Levante perdió por 7-8 contra el Móstoles. El Córdoba Futsal tendrá hasta el lunes, 2 de febrero para inscribirlo, pues entonces quedará cerrado el mercado invernal.
