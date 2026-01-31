Coto Córdoba y Caja87 se miden en un derbi andaluz con el liderato en juego

El Coto Córdoba de Baloncesto afronta en la mañana de este domin uno de esos encuentros que pueden marcar una temporada. Al menos, como mínimo, su futuro a corto plazo. El conjunto blanquiverde jugará un atractivo derbi andaluz frente al Insolac Caja87. El partido de la 16ª jornada de la Segunda FEB arrancará a las 12.30 horas en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre.

Cordobeses y sevillanos se jugarán el liderato, ya que el Coto lidera la tabla, con un balance de 11 victorias y 4 derrotas, las mismas que el Caja87, segundo en la tabla. Además, saldrán a la cancha sabiendo los resultados de los demás rivales en la lucha por el primer puesto del Grupo Oeste, ya que el Baloncesto Valladolid (11-4), el Ponferrada y el Biele ISB Iraurgi (10-5) y el Morón (9-6) disputaron sus partidos en la tarde del sábado.

El equipo que entrena Gonzalo Rodríguez viene de caer en Ponferrada (82-74), un duelo en el que se vino abajo en el tramo decisivo. Los cordobeses no acaban de recuperar el alto nivel de juego que les llevó a ganar los ocho primeros partidos de la competición. Desde entonces ha acumulado tres victorias y cuatro derrotas.

El fortín de Vista Alegre

Lo que sí sigue manteniendo es su fiabilidad como local, pues solo ha cedido una derrota en los siete duelos jugados en Vista Alegre, lo que le hace ser el mejor equipo del grupo ante su afición junto a Toledo, Ponferrada y Valladolid, los otres tres equipos que solo han cedido una derrota en su pista.

Enfrente tendrá a uno de los conjuntos más peligrosos como visitante del Grupo Oeste. El equipo que dirige Adrián Alonso se ha impuesto en seis de los ocho choques que ha jugado lejos de su pista. Solo el Cáceres Patrimonio de la Humanidad y el Starlabs Morón han sumado hasta ahora los mismos triunfos sin el aliento de sus respectivas aficiones. El Coto tendrá que mejorar en defensa si quiere llevarse la victoria. También aprovechar mejor sus posesiones en los momentos claves del choque.

Gonzalo Orozco controla el balón en un encuentro. / Manuel Murillo

Un rival al que siempre ha derrotado

Los precedentes dicen que el Caja87 es un equipo al que le tienen tomada la medida los cordobeses. La pasada temporada le ganaron los dos partidos. En la primera vuelta, el triunfo en Vista Alegre (77-66) le costó el puesto a su entrenador de entonces, el cordobés Rafa Gomáriz. En la segunda vuelta viajó a Sevilla, jugando frente al que en aquellos momentos era el equipo más en forma. Sin embargo, una exhibición anotadora de Guille del Pino en la segunda parte le dio el triunfo al bloque que entonces dirigía el cordobés Nacho Pastor (72-86).

También ganaron los blanquiverdes en el duelo de la primera vuelta de esta campaña, un partido jugado el pasado mes de octubre en San Pablo. El Coto se impuso con relativa facilidad por 59-71. El Caja87 encajó aquella mañana una de sus dos únicas derrotas como local.

Los referentes ofensivos del bloque sevillano son el alero serbio Nedim Dedovic (11,7 puntos), el pívot serbio Milos Jankovic (11,5) y el base estadounidense Garvin Clark (10,8). También se encuentra en la plantilla el base cordobés Rafa Santos, que promedia 6,6 puntos y 3,3 asistencias.

Un ambiente espectacular en las gradas

El partido contará con un excelente ambiente en las gradas. La entidad que preside Rafael Blanco contará con todas sus categorías menores, a las que presentará en el descanso, lo que garantizará la presencia de centenares de jóvenes jugadores y acompañantes. También se ha movido el Caja87 en los últimos días, pues en sus redes sociales ha anunciado que contará con el apoyo de 261 aficionados.

Gonzalo Rodríguez, técnico de los cordobeses, reconoce que "tenemos muchísimas ganas de jugar este partido, de jugarlo delante de nuestra afición". Rodríguez Palmeiro lanzó también un mensaje directo a la grada, animando a los cordobeses a llenar el pabellón. "Ojalá venga muchísima gente a Vista Alegre a ver el partido, va a verse un gran ambiente de baloncesto", recalcó.

El entrenador blanquiverde subrayó el valor emocional y deportivo de un enfrentamiento que considera de máximo atractivo. "El derbi andaluz… Muy contento de participar en él". Más allá del componente sentimental del derbi, el técnico cordobés no quiso pasar por alto la buena posición de su equipo en la clasificación, aunque con matices. "No le quito importancia al hecho de estar donde estamos en la clasificación. Yo creo que tiene mucho valor", afirmó. Eso sí, dejó claro que el vestuario no vive obsesionado con la tabla. "Lo que no hacemos es estar constantemente mirando la clasificación", apuntó.

Un derbi con dinámicas diferentes

El entrenador gallego considera que el partido de este fin de semana será muy distinto al que ambos conjuntos disputaron en la primera vuelta. "Este partido no tiene nada que ver con el que jugamos en San Pablo". En este sentido aludió al trabajo del club para hacer de este un partido especial. "Me consta que el club está haciendo muchos esfuerzos y está llevando a cabo muchas iniciativas para llevar el equipo a la ciudad, que es lo que debe ser", destacó.

En esa conexión con la grada, Rodríguez Palmeiro dejó una idea clara, en referencia a que "somos un equipo deportivo que representamos a la ciudad. Nos gusta que la gente que venga al pabellón se identifique con lo que transmite el equipo. Un equipo que trabaja, que se esfuerza, que juega en equipo, que compite al máximo nivel y que juega bien", concluyó.