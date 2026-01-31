Más de 300 jóvenes deportistas cordobeses participan en la quinta edición de la Liga LED

Alrededor de 50 equipos de entidades cordobesas han participado este sábado en una jornada unificada la quinta edición de la Liga Edúcate en el Deporte (Liga LED), programa de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía que ha celebrado la concentración de la fase provincial de la competición en Córdoba en Vista Alegre, gracias a la colaboración del Imdeco de Córdoba.

El delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Eduardo Lucena, ha resaltado el interés de la Liga LED, que ha llegado ya a su quinta edición, señalando que “es un programa cuyo objetivo principal es evitar el abandono prematuro de la práctica deportiva, animando a que niños y jóvenes en edad escolar realicen deporte y ejercicio físico de forma habitual, incorporándolo a su rutina hasta la edad adulta, así como fomentar los hábitos saludables y los valores deportivos”.

Este programa deportivo de competición está dirigido a equipos de centros educativos públicos, concertados y privados para alumnos de 5º y 6º de Primaria, nacidos en 2014 y 2015 (categoría alevín), pudiendo participar este año, como novedad, clubes, secciones deportivas, así como otras asociaciones y personas jurídicas andaluzas. La competición deportiva se desarrolla en colaboración con las federaciones deportivas andaluzas de baloncesto, balonmano, fútbol, voleibol y rugby.

El programa de una intensa jornada

La jornada de competición de la fase provincial ha tenido lugar entre las 9.00 y las 19.00 horas, dividida en tres turnos. En el primero, de 9.00 a 12,00 horas, participaron los equipos de voleibol, balonmano mixto y futbol sala femenino. En el segundo, de 12.45 a 15.30 horas, se enfrentaron los equipos de balonmano femenino y futbol sala mixto. Y por último, de 16.30 a 19.00 horas, fue el turno del baloncesto femenino y mixto. Tras cada uno de ellos, se procedió a la entrega de trofeos a los equipos vencedores en cada modalidad.

A lo largo de la jornada hubo momentos de recuerdo y homenaje a las víctimas del reciente accidente ferroviario ocurrido en Adamuz y a sus familiares. Se guardó un minuto de silencio al principio de cada turno.

El sistema de competición

La competición de la Liga LED se divide en tres fases. La primera de ellas de carácter provincial que se desarrollará en Andalucía hasta el 21 de febrero y donde entran en juego todas las modalidades deportivas, a excepción del rugby.

Posteriormente, se desarrollarán las semifinales, que tendrán lugar en dos sedes, el 14 de marzo en Sevilla y el 21 de marzo en Granada. Por último, la Ciudad Deportiva Javier Imbroda de Málaga acogerá la fase final de la competición, del 4 al 6 de mayo.