El Real Club Priego Fundación Kutxabank derrota con contundencia al Irún

Un nuevo reto el que tenía enfrente un conjunto prieguense que es el auténtico rey del panorama nacional. El Real Club Priego Fundación Kutxabank comenzaba una nueva vuelta en la Superdivisión masculina de tenis de mesa con la oportunidad de seguir consolidándose en el liderato de la tabla clasificatoria. Sin embargo, el rival de este viernes era más que complicado, un Irún Leka Enea que consiguió rascar un empate en el partido de la ida. Los cordobeses acabaron venciendo por 4-0.

Los fantasmas del pasado podían volver a sobresalir. El Real Club Priego Fundación Kutxabank es un equipo más maduro y, sobre todo, más rodado. Aunque, antes de todo, los jugadores de ambos equipos saltaron a la pista con un brazalete verde en favor de la Asociación contra el Cáncer.

Soderlund y Machado no dan opción al Irún

Tras ello, las hostilidades comenzaron y el objetivo era que lo que sucedió en la ida no se volviera a repetir. Es por ello que Hampus Soderlund fue designado el primer espada de un Real Club Priego Fundación Kutxabank que empezó el duelo con autoridad, venciendo a Jerónimo Velasques en apenas tres sets. Esta tendencia la mantuvo un Carlos Machado que también doblegó con solvencia a Daniel Palacios.

Un resultado amplio ya en el marcador y que marcaba el camino de una victoria que terminó llegando. Diogo Carvalho y Hampus Soderlund derrotaron a Jon Guerricabeitia y Daniel Palacios, respectivamente, para que el Real Club Priego Fundación Kutxabank sumara su décima victoria de la temporada regular.