La jornada en Tercera | Duelo de urgencias para el Córdoba B y exámenes para Pozoblanco y Lucena

La jornada del Grupo 10 de Tercera RFEF ofrece un fin de semana marcado por la intensidad y la necesidad de reacción de varios equipos cordobeses. El Córdoba CF B recibirá al Sevilla C (sábado, 16.00 horas) en un duelo directo por alejarse de la zona baja, mientras que el CD Pozoblanco buscará prolongar su buena racha en su visita al Castilleja (domingo, 13.30). Además, el Ciudad de Lucena se mide al Conil (domingo, 18.00) con el objetivo de mantener la presión sobre el líder y afianzarse en la zona alta de la tabla.

Córdoba CF B - Sevilla C (sábado, 16.00 horas)

El Córdoba CF B vuelve a escena con la necesidad urgente de cambiar el rumbo y frenar una dinámica que se ha convertido en una pesada losa. El filial blanquiverde atraviesa su peor momento de la temporada y acumula cinco derrotas consecutivas, una racha que lo ha empujado hasta la decimotercera posición con 22 puntos y lo ha situado peligrosamente cerca de la zona baja. En sus compromisos más recientes, los de Gaspar Gálvez han caído ante el RB Linense (2-1), el Atlético Onubense (0-1) y el CD Pozoblanco (1-2), resultados que han acentuado la necesidad de reacción y convierten el choque en una cita clave para recuperar confianza y sensaciones.

Enfrente estará un Sevilla C que llega en una situación muy similar y con los mismos objetivos. El filial hispalense se encuentra justo por debajo en la clasificación, con 20 puntos, por lo que el enfrentamiento adquiere un claro carácter de duelo directo. Los sevillanos no atraviesan tampoco un buen momento y llegan tras empatar con el Chiclana (1-1) y encadenar dos derrotas consecutivas frente al Conil (2-0) y el Atlético Central (1-0).

Castilleja - CD Pozoblanco (domingo, 13.30)

El CD Pozoblanco visita esta jornada al Castilleja con sensaciones renovadas y la intención de dar continuidad a su mejoría en las últimas semanas. El conjunto de Alberto Fernández parece haber dejado atrás su tramo más complicado del curso y ha enlazado una dinámica positiva que le ha permitido recuperar terreno en la clasificación. En sus compromisos más recientes, los pozoalbenses han sumado un empate frente al Coria (1-1) y dos victorias de mérito ante el Ceuta B (0-1) y el Córdoba CF B (1-2), resultados que los han situado en la décima posición con 28 puntos y les han devuelto la confianza.

Además, los de Los Pedroches llegan a la cita con una nueva incorporación. Llega al equipo blanquillo Álvaro Pérez Pozo “Alvarito”, procedente del CD Azuaga. Este nuevo jugador del CD Pozoblanco es mediocentro ofensivo con gran llegada, calidad y velocidad, que viene a sumar talento y energía al equipo.

Enfrente estará un Castilleja que afronta el choque con la urgencia propia de quien pelea por la permanencia. El conjunto sevillano es penúltimo con 18 puntos, a solo uno de salir de la zona peligrosa, y llega tras una derrota ante el San Roque de Lepe (2-0). No obstante, en las jornadas previas había mostrado capacidad de reacción, con una victoria frente al Tomares (1-0) y un empate ante el Coria (1-1).

Conil - Ciudad de Lucena (domingo, 18.00 horas)

El Ciudad de Lucena se desplaza hasta Conil con la intención de mantener viva su lucha por el liderato del Grupo 10 de Tercera RFEF. El conjunto de Antonio Jesús Cobos llega tras un triunfo frente al Atlético Central (2-1), que dio continuidad a una dinámica positiva en la que también había superado al Dos Hermanas (2-4), pese a la derrota encajada ante el Utrera (2-1). Con 36 puntos en su casillero, los lucentinos ocupan la segunda posición, a solo un punto del RB Linense, y buscarán sumar para seguir presionando la cabeza de la tabla y afianzarse en los puestos de privilegio.

Por su parte, el Conil afronta el choque con la necesidad de reaccionar y alejarse de la zona baja de la clasificación. Los gaditanos, decimosegundos con 24 puntos, llegan tras un empate frente al Bollullos (1-1), una victoria ante el Sevilla C (2-0) y una derrota contra el Linense (0-2). Con un margen limitado y un rival de entidad enfrente, el Conil buscará aprovechar el factor campo para sorprender y sumar un resultado que le permita acercarse a la zona media de la tabla.