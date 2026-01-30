Examen de urgencias para el Salerm Puente Genil ante un Antoniano en racha

El Salerm Puente Genil regresa al Manuel Polinario tras dos jornadas consecutivas lejos de casa. Lo hace con la necesidad urgente de reencontrarse con la victoria. Los rojillos recibirán este domingo, a partir de las 12.00 horas, al Atlético Antoniano en un duelo marcado por las urgencias locales y la ambición visitante. Después de caer en Almendralejo ante el CD Extremadura por 3-1, el conjunto de Álvaro Cejudo necesita hacerse fuerte ante su afición para cortar una dinámica que ha vuelto a situarlo en puestos de descenso.

La necesidad aprieta en el Manuel Polinario

El mes de enero no ha sido sencillo para los pontaneses. Cuatro partidos han marcado el inicio de año y el balance deja sensaciones encontradas. El Salerm abrió el año con una derrota ante la Deportiva Minera (2-1), cayó después en La Condomina frente al UCAM Murcia (3-2) y volvió a tropezar el pasado fin de semana ante el Extremadura (3-1). La única nota positiva llegó en casa, con la victoria ante el Lorca Deportiva (1-0), un triunfo que parecía abrir una vía de recuperación que, por ahora, no ha tenido continuidad.

Tras estos resultados, los rojillos ocupan la decimocuarta posición de la tabla con 25 puntos, una situación que obliga a sumar de tres en tres para no seguir perdiendo terreno respecto a sus rivales directos. El Salerm sabe que su permanencia pasa, en gran medida, por el Manuel Polinario, un escenario donde ha construido buena parte de sus mejores resultados y donde necesita recuperar esa solidez que le permita respirar en la clasificación.

El cuerpo técnico confía en que el regreso a casa y el apoyo de la afición sirvan como punto de inflexión para un equipo que ha competido en muchos tramos, pero que ha visto cómo pequeños detalles le han penalizado en exceso en las últimas jornadas. En casa, al menos, la efectividad es máxima, siendo uno de los dos equipos que no han cedido ninguna derrota como anfitriones en lo que va de temporada, junto al Melilla.

Un Antoniano lanzado hacia la zona alta

Enfrente estará un Atlético Antoniano que llega al Manuel Polinario en uno de sus mejores momentos del curso. El conjunto lebrijano es sexto en la clasificación con 31 puntos, a tan solo uno de los puestos de play off, y afronta el encuentro con la moral alta tras encadenar buenos resultados en las últimas jornadas.

Los sevillanos vienen de imponerse al Xerez DFC (3-2) y al UCAM Murcia (3-1), además de firmar un empate de mérito ante La Unión (2-2), lo que les ha permitido consolidarse en la zona noble de la tabla. Pese a ello, su rendimiento lejos de casa no está siendo el mejor de la categoría.

Un visitante vulnerable fuera de casa

Como visitante, el Antoniano presenta números discretos. Es el tercer peor equipo de la categoría lejos de su feudo, con solo una victoria en nueve desplazamientos, tres empates y cinco derrotas. Un dato al que se aferra el Salerm para creer en sus opciones y convertir el choque en un partido largo, incómodo y muy disputado.

Con ambos equipos jugándose mucho más que tres puntos, el duelo promete intensidad, tensión y un alto componente emocional. Para el Salerm, el partido ante el Antoniano se presenta como una oportunidad clave para cambiar el rumbo, sin ir más lejos.