El Deportivo Córdoba organizará el Memorial Inma Baena de fútbol sala

El Club Deportivo Córdoba ha comenzado los preparativos para llevar a cabo la primera edición del Memorial Inma Baena, con el que se perpetuará más si cabe el recuerdo de una de las figuras más trascendentales y emblemáticas de la historia de este club.

Inma Baena, cordobesa de nacimiento, fue jugadora y delegada del primer equipo, directiva y jefa de prensa, cultivando un inmenso carisma y transmitiendo una inagotable energía que la convirtió en santo y seña de la entidad cordobesa, y a la que el fútbol sala femenino de todo el país echa de menos, desde su fallecimento en agosto del pasado año.

Un cartel de primer nivel

Por ello, el Deportivo Córdoba organizará en Vista Alegre un torneo memorial con su nombre, en el que la organización pretende que participen diferentes equipos de Primera y Segunda División del panorama nacional, además de otro encuentro especial entre antiguas jugadoras del club, muchas de las cuales fueron compañeras de Inma Baena, para así ver de nuevo en acción a antiguas leyendas que escribieron la etapa más laureada del fútbol sala femenino en la provincia.

La cita tendrá lugar el próximo 6 de junio, en una fecha no escogida al azar, sino que servirá para conmemorar el aniversario del primer título de liga conseguido por el Deportivo Córdoba, pues lo ganó el 6 de junio del 2009 de forma heroica ante el Mainfer Zaragoza, con aquel inolvidable gol de Isa García en los instantes finales.