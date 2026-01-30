Balonmano | Asobal
El Cajasol Ángel Ximénez triunfa en el triangular amistoso de Cuenca
El conjunto que ahora entrena Toni Malla derrota al Alicante (14-13) y al Ciudad Encantada local (19-18)
El Cajasol Ángel Ximénez cerró su fase de preparación del regreso a la Asobal con excelentes sensaciones. El conjunto que ahora entrena Toni Malla se impuso en el triangular jugado en Cuenca, demostrando que está listo para volver a competir. Los pontanos vencieron por 14-13 al Horneo Eón Alicante y por 19-18 al Ciudad Encantada local. El conjunto conquense ocupó el segundo lugar al vencer por 17-13 al Alicante en el otro partido a 30 minutos.
El equipo de Puente Genil salió a la cancha en Cuenca dispuesto a dejar su sello desde los primeros minutos. Por hasta dos goles llegó a dominar en la primera parte, con el cordobés David Estepa como jugador más destacado. Finalmente se impuso por 14-13. El portero a prueba, el brasileño Bombón Almeida, fue el mejor en el tramo decisivo del choque.
El triunfo decisivo
El triunfo del Cuenca sobre el Alicante (17-13) propició que el último choque se convirtiera en la final del torneo. Dani Serrano lideró a un Cajasol Ángel Ximénez que al descanso vencía por 6-5. El dominio cordobés continuó hasta ganar por 19-18. Este segundo triunfo le aseguró el primer lugar en el torneo. La próxima cita llegará el próximo 8 febrero, ya en la Liga. Los pontanos recibirán entonces al histórico Fraikin Granollers a partir de las 12.30 horas.
