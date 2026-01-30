Los ángeles del Avejoe Adamuz vuelven a ser futbolistas tras la tragedia ferroviaria

Adamuz empieza poco a poco a recuperar la normalidad. Las calles vuelven a llenarse, los comercios siguen con su actividad y el CD Avejoe ha regresado estos días al terreno de juego para retomar los entrenamientos y partidos. El CD Avejoe es uno de esos clubes que no aparecen en los focos, pero que sostienen el fútbol desde la base. Días después de la tragedia ferroviaria, el balón vuelve a rodar en Los Álamos, un campo municipal cedido por el Ayuntamiento de Adamuz en torno al que se reúnen niños, familias y aficionados que disfrutan cada fin de semana de una pasión: el fútbol.

Pero nada es exactamente igual. Porque el pasado domingo 18 de enero, un accidente inesperado rompió el ritmo y el corazón del pueblo y dejó horas de preocupación, silencio y solidaridad. En aquellos momentos en los que el fútbol pasó a un segundo plano, este club modesto demostró que es mucho más que un equipo de fútbol: jugadores, cuerpo técnico y directiva se volcaron desde el primer instante, actuando como una sola familia cuando más se necesitaba. Ahora, mientras se atan de nuevo las botas, aparecen las voces y los recuerdos de quienes vivieron el suceso desde dentro y el balón vuelve a rodar tras días de angustia y solidaridad.

Amador Galán: «La respuesta del pueblo fue increíble. Si se ensaya 500 veces, no sale así»

Amador Zarco, es componente del equipo sénior del CD Avejoe, cuya supervivencia depende, en gran medida, del apoyo del propio pueblo. Propietario de una de las farmacias de Adamuz, Zarco fue una de las primeras personas del club en movilizarse aquella tarde. Se encontraba en Villafranca, en casa de su pareja, cuando la noticia comenzó a circular por un grupo de WhatsApp en el que estaba Manolo Rojas, concejal del Ayuntamiento. «Nos dijo que había un accidente, pero sin dar más detalle», recuerda. Apenas cinco minutos después, el propio grupo se movilizaba para ayudar y llegaba el primer aviso de que el accidente parecía grave.

Conforme iban apareciendo los primeros vídeos en redes sociales, Zarco tomó conciencia, aunque sin saber con qué se iban a encontrar exactamente. Decidió regresar a Adamuz con su pareja, psicóloga de formación. «Mi farmacia estaba de guardia», explica, «así que llamé a Manolo para ofrecerle todo lo que necesitara». Poco después recibió la confirmación: se iba a montar un hospital de campaña en la caseta para atender a los heridos leves. «Material de cura, antiinflamatorios, agujas… le dije que sin problema». Aunque algunos vecinos subieron primero a la farmacia, cuando él llegó a Adamuz llevó aún más material y pasó horas en la caseta atendiendo lo que hiciera falta.

El CD Avejoe Adamuz y el Atlético Cardeña homenajean a las víctimas de la tragedia ferroviaria en el primer encuentro tras la misma del equipo adamuceño. / CÓRDOBA

Allí se vivieron escenas difíciles y profundamente humanas. Los heridos más graves eran trasladados directamente a hospitales de Córdoba, mientras que los leves -personas con cortes, golpes o en estado de shock- eran atendidos en el hospital improvisado por sanitarios y vecinos del pueblo. «Toda la gente que venía, muy nerviosa, fue atendida por gente de Adamuz», recuerda. Médicos, enfermeros y voluntarios se volcaron desde el primer momento. «Fue súper emotivo. Después de la una de la madrugada todo se tranquilizó y hubo como una paz… una armonía increíble. Si lo ensayas 500 veces, no sale así».

Durante horas, Amador y su pareja ofrecieron conversación y apoyo emocional a quienes lo necesitaban, subiendo varias veces a la farmacia porque el material se agotaba. Más tarde, se trasladaron al hogar del pensionista, donde empezaron a llegar familiares, sobre todo de personas desaparecidas. «Esa noche fue más difícil de gestionar», reconoce. Allí se cruzaron historias que no se olvidan: un niño que no encontraba a su familia, un temporero de Huelva cubierto de sangre y en estado de shock, y decenas de familiares desesperados buscando información.

El día siguiente- lunes- fue, para él, el más duro. «Cuando se duplicaron las víctimas y en los medios aparecieron las caras de personas que eran familiares de las que habías hablado… fue muy complicado». Eran personas dadas por desaparecidas y que en realidad habían fallecido, aunque sus familias aún no lo sabían. «Ahí le pones cara al dolor».

Sobre la respuesta del pueblo, Zarco no duda: «Increíble. Si se ensaya, no sale tan bien». Aunque se ha puesto mucho en valor la reacción de Adamuz, cree que fue algo natural. «Cualquiera que tenga dos manos y pueda ayudar, lo hace. En cualquier otro pueblo habría pasado igual». En el caso del CD Avejoe, asegura que no hubo dudas ni cálculos. «Salió la inercia de cada uno. Yo puedo darte esto, pues te lo doy. Se necesitan dos manos, pues aquí están».

Para Zarco, todo lo vivido refleja los valores que siempre han defendido dentro del club. «El equipo funciona cuando va a una. Y el pueblo funcionó porque fuimos todos a una». Aquella noche, Adamuz fue un equipo. Y el CD Avejoe, una vez más, estuvo donde tenía que estar.

Julio Pastor: «En cuanto pedí ayuda, aparecieron amigos sin dudarlo»

Julio Pastor es centrocampista del sénior del CD Avejoe, club con el que colaboran comercios y empresas como pueden: financiando equipaciones, ayudando con las fichas de los más pequeños o aportando cuando se les llama. A eso se suman iniciativas sencillas y constantes, como la venta de lotería o el kiosco que se abre en los días de partido, pequeñas acciones que, juntas, permiten que el Avejoe siga en pie. Pastor se encontraba en casa con sus padres cuando empezó a comprender la magnitud de lo ocurrido. «Llegué sobre las ocho y pico, veníamos de jugar nuestro partido, y en las noticias empezaron a salir informaciones de última hora sobre un accidente en Adamuz». Desde su propia calle veía pasar coches de policía y bomberos. «Le dije a mi madre que algo teníamos que hacer, que teníamos que ayudar».

Julio Pastor. / M. CANALES

A través de los grupos de WhatsApp supo que se necesitaban mantas y agua. No lo dudó. «Llamé a unos cuantos amigos y fui con la furgoneta a mi campo. Cargamos colchones, mantas… todo lo que pudimos». De camino, pararon en un supermercado. «Una trabajadora estaba abriendo el Día para sacar agua y llevarla. Aprovechamos y llenamos la furgoneta». Con el vehículo cargado, se dirigieron a la caseta municipal para descargar el material.

Poco después les pidieron una furgoneta para subir más cerca del lugar del accidente. «Cargamos otra vez con mantas y agua y subimos con mis amigos hasta donde nos dejaron, a unos 50 metros». Desde allí, las furgonetas de Cruz Roja recogían el material para llevarlo hasta la zona del siniestro. «Había muchísima gente del pueblo dispuesta a ayudar, preguntando a la policía en qué podían echar una mano».

Las imágenes de aquella noche siguen muy presentes en su memoria. «Lo que más me impactó fueron las caras de la gente, las caras de pena. Mucha gente joven, heridos, personas con la cabeza vendada…». Pero hay una escena que no podrá olvidar. «Vi a un policía llevando en brazos a un niño de unos 12 años, con la cara muy asustada y restos de sangre. Estaba bien, pero esa expresión se me va a quedar para siempre».

Junto a esas imágenes duras, Julio se queda también con otra parte imborrable. «Cómo se volcó todo el pueblo. En cuanto escribí a mis amigos, aparecieron ocho para ayudar con los colchones. Llegabas a la caseta municipal y veías a todo el mundo». Destaca también la actitud del capitán del equipo. «Cuando te pasa algo personal, siempre es el primero en estar, en preguntar, en ayudar. Cuando supe lo que había hecho, pensé: no esperaba menos».

Para Pastor, todo lo vivido refleja los valores que transmite el CD Avejoe. «Estas actuaciones sacan a relucir muchísimos valores del club. Cada día estamos más unidos y lo que el club nos transmite es lo mismo que se vivía allí: ayuda, cercanía y estar al lado del otro».

Iván Marín: «Nunca olvidaré la muerte y el caos que había allí»

Ese capitán al que hace referencia Julio Pastor es Iván Marín, defensa del sénior del CD Avejoe, cuya modestia se comprueba en su filiación: ser abonado cuesta 35 euros por temporada; quien quiere ser socio paga 30 euros de inscripción y esos mismos 35 anuales. No hay grandes cifras ni cuotas inasumibles, porque el club entiende que el fútbol debe ser accesible. El domingo 18 de enero por la tarde acababa de terminar Iván Marín el partido ante el CD Añora -que se resolvía con victoria de los adamuceños(2-1)- cuando empezó a conocer lo ocurrido. «Cuando terminamos el partido me fui a casa de mis primas, María y Ana. Estábamos hablando del partido y, al mirar el móvil, vi que había un accidente». Conocía la zona y, al saber que se trataba de trenes, no lo dudó. «Pensé: ‘Se va a armar la de Dios’».

Iván Marín. / M. CANALES

Llegaron de los primeros al lugar del accidente, junto a médicos y la Guardia Civil del pueblo. «Estuvimos ayudando a la gente del Iryo, bajando a los pasajeros y hablando con ellos porque salían desorientados». Durante cerca de una hora permanecieron allí, acompañando a los afectados hasta las ambulancias, preguntándoles cómo estaban y ofreciéndoles el móvil para que pudieran llamar a sus familiares. «Cuando llegaron los bomberos, la Guardia Civil y más cuerpos de emergencia, y avisaron que el tren ya estaba desalojado, decidimos irnos porque ya solo quedaban fallecidos».

Marín reconoce que en ese momento desconocía que había un segundo tren implicado. «Yo no vi el otro tren. Fue justo al irnos, que nos dirigimos a coger mantas y agua para llevarlas a la caseta municipal, cuando empezó a llegar gente del otro tren pidiendo ayuda». De vuelta en el pueblo, se movilizaron de inmediato. «Empezamos a coger mantas de las casas, agua de las tiendas, material de primeros auxilios, botiquines, vendas… y así estuvimos ayudando». Además de lo material, subraya la importancia del apoyo humano. «Estuvimos dándole apoyo a los accidentados, ya que lo que necesitaban era un abrazo».

Las imágenes de aquella noche permanecen muy presentes en su memoria. «Nunca olvidaré la muerte y el caos que había allí». Aun así, hay algo que le pesa especialmente con el paso de los días. «Lo que más me reconcome por dentro es no haberme quedado a ayudar al otro tren. Es cierto que no lo sabía y por eso no lo hice, pero me reconcome».

Pese a todo, Iván Marín se queda con una sensación de orgullo y pertenencia. «Me siento orgulloso y seguro de vivir en este pueblo. Sé que si alguna vez ocurre una emergencia, va a haber gente que me va a ayudar». Como capitán del CD Avejoe, también pone en valor la respuesta del club. «Estoy orgulloso de todos los componentes que ayudaron, desde el presidente hasta jugadores, cuerpo técnico y madres y padres de los niños. El club es humilde, como el pueblo, y así se ha mostrado».

José Cepas: «Había mucha gente pidiendo ayuda y no podíamos mirar a otro lado»

José Cepas, jugador juvenil del CD Avejoe, fue uno de los primeros en llegar al lugar del accidente junto a Julio Rodríguez. Ambos se encontraban pescando cuando, de regreso, algo les hizo detenerse. «Vimos pasar un coche de la Guardia Civil bastante rápido y decidimos seguirlo. Así llegamos al lugar del accidente».

José Cepas. / M. CANALES

Nada más llegar, permanecieron juntos en todo momento. «Julio y yo estuvimos todo el rato juntos. Justo íbamos detrás de un par de guardias civiles, entramos corriendo detrás de ellos y nos encontramos con el primer tren, el Iryo». Allí, el panorama fue impactante. «Había mucha gente pidiendo ayuda, mucha gente que necesitaba atención médica». Sin pensarlo, decidieron intervenir. «Vimos que había muchísima gente que necesitaba ayuda y decidimos ayudar».

Su labor se centró en asistir a los afectados en los primeros momentos. «Íbamos preguntando a la gente sí tenían sus pertenencias y, a quien no las tenía, le dejábamos nuestros móviles para que llamara a su familia y les dijera que estaban bien, dónde estaban y qué había pasado». Un gesto sencillo, pero fundamental en medio del caos.

Reconoce que vivir algo así no es fácil. «Jamás pensé que iba a ver una situación así, ni ver gente con tantas heridas en el cuerpo, en la cara, con sangre». Aun así, se queda con la parte más humana. «Mucha gente pudo volver con su familia gracias a nosotros y, a otras personas, no les pasó algo tan grave por la ayuda que les dimos». Aunque también arrastra una sensación difícil de gestionar. «Se me queda una espinita clavada por no haber podido ayudar a más gente, aunque hicimos todo lo que pudimos».

El impacto se multiplicó al llegar al segundo tren. «Se me ha quedado grabada la cantidad de gente que pedía ayuda». Para este joven jugador, la respuesta colectiva fue clave. «Es un pueblo y aquí se conoce todo el mundo. Cuando la gente se entera de una tragedia, entre unos y otros se ponen de acuerdo». Y subraya también el papel del club. «Desde el CD Avejoe intentaron ayudar lo máximo posible».

Como anécdota final, agradece el gesto recibido tras lo vivido. «Soy aficionado del Córdoba CF y tanto Julio como yo hablamos con el presidente de la Diputación, que nos dijo que nos llevarían a ver un partido del Córdoba CF, estaríamos en el palco y conoceríamos a Antonio Fernández Monterrubio».

Julio Rodríguez: «La desesperación, los gritos… eso se te queda dentro»

Julio Rodríguez, jugador cadete del CD Avejoe, vivió el accidente desde muy cerca y ya ha quedado señalado como el ángel de Adamuz, uno de esos héroes con cara y nombre que dejan, en ocasiones, las catástrofes. Aquel día se encontraba pescando junto a su madre y su amigo José Cepas cuando, de regreso al pueblo, algo les llamó la atención. «Vimos pasar coches de policía, bomberos y ambulancias bastante rápido y nos dimos cuenta de que estaba pasando algo, aunque no sabíamos el qué». La curiosidad pudo más. «Fuimos detrás».

Julio Rodríguez. / M. CANALES

Poco antes de llegar, la confirmación llegó por un grupo de WhatsApp. «Nos dijeron que había pasado un accidente de trenes. En ese momento te haces una idea, pero nunca te imaginas lo que vas a ver». Al llegar, el impacto fue inmediato. «Nos bajamos del coche y fuimos detrás de los policías. Ellos iban corriendo y nosotros, sin saber la importancia real del accidente, íbamos a paso ligero». Tras caminar un tramo largo, comenzaron a encontrarse con la realidad. «Lo primero que se veía era gente sana que podía andar, los que habían salido bien del tren».

Ese primer convoy, el Iryo, parecía menos afectado. «Había mucha gente gritando y caminando por los vagones, pero también muchísima gente que estaba bien, porque el primer tren no estaba tan afectado». Los dos últimos vagones estaban más dañados, aunque ya controlados por bomberos, policía y profesionales de emergencias.

El momento más duro llegó después. «Lo que más me impactó fue cuando descubrimos que había otro tren más para atrás». Sin dudarlo, él y su amigo corrieron hacia allí. «Había unos 800 metros de un tren a otro. Íbamos con la linterna del móvil y no se veía mucho, pero lo justo para mirar a un lado y encontrarnos con gente fallecida y con personas en unas condiciones…». Al llegar al segundo tren, el panorama era aún más sobrecogedor. «Había gente que podía salir andando, pero otras estaban en el suelo, hablando, pero con mucha sangre alrededor».

Julio se queda especialmente con la desesperación de quienes pedían ayuda. «Me quedo con la gente que estaba desesperada porque no podía salir del tren y necesitaba ayuda, y sobre todo porque querían reencontrarse con sus compañeros de viaje y saber que estaban bien». Algunos pudieron hacerlo; otros no. «Los gritos, las voces… eso también me impactó mucho».

Para el joven jugador, los valores del CD Avejoe se vieron reflejados desde el primer momento. «Yo me enteré de la noticia por el grupo del fútbol. Varios compañeros subieron, aunque no pudieron entrar, pero cuando fui a la caseta los vi allí a todos ayudando». Destaca la unión del club. «Siempre estamos unidos, en los partidos y en todo. En esa situación también: los que no pudieron ir arriba estaban abajo, en la caseta, ayudando a la gente».

En medio de todo lo vivido, también hay espacio para una sorpresa inesperada. «Cuando José y yo llegamos a la caseta, nos encontramos con el presidente de la Diputación y nos dijo que si queríamos ir a un partido del Córdoba CF nos invitaban, incluso a la zona presidencial. Creo recordar que nos dijeron que podíamos ir con tres o cuatro amigos». Más tarde llegaron más noticias. «Además, la cuenta oficial del Córdoba CF nos escribió para decirnos que si queríamos hacer el saque de honor contra el Valladolid. Por supuesto, hemos aceptado y estamos muy contentos. Y al día siguiente vamos al Betis».

Aficionado del Córdoba CF, reconoce que su relación con el fútbol ha ido creciendo con los años. «Antes no veía tantos partidos, aunque jugaba. Ahora, con mis amigos, quedamos y vemos casi todos». Se muestra ilusionado por la experiencia. «Estoy muy contento de hacer el saque de honor y también porque creo que el Córdoba CF está resurgiendo. Estoy bastante contento».

El CD Avejoe, un club humilde y modesto

Nueve equipos, desde bebés hasta categoría sénior, dan vida cada semana a un escudo que crece al ritmo del pueblo. Con ese dinero se intenta cubrir lo imprescindible en el CD Avejoe: los desplazamientos en autobús, la gasolina para que los padres puedan llevar a los niños, los gastos mínimos que implica competir cada fin de semana.

Porque el CD Avejoe no se mide en títulos ni en presupuestos, sino en personas. En entrenadores que dan su tiempo sin pedir nada a cambio, en padres que conducen kilómetros para que sus hijos puedan jugar, en comercios que ayudan como pueden y en un vestuario que entiende el fútbol como una forma de estar juntos. Por eso, cuando Adamuz más lo necesitó aquel 18 de enero, los componentes de este club respondieron como saben hacerlo: unido, comprometido y con el corazón por delante. Porque hay escudos que no solo se defienden en el campo, sino también en los momentos que marcan para siempre.